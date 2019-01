Apple'nın Türkiye'de cihazları için indirim kararı almasının ardından yeni fiyatların belli olduğu öne sürüldü. İddialara göre iPhone 7'nin 128 GB'lik versiyonu 5999 liradan 5399 liraya düşecek. Apple Watch'un 3'üncü seri cihazlarında da 300 liralık fiyat indirimi olacağı öne sürüldü

"21.5 inç iMac : (Eski fiyat) 9399 TL (Yeni fiyat) 8399 TL iPad Pro 10.5 64 GB: (Eski fiyat) 5399 TL (Yeni fiyat) 4799 TL iPhone 7 (128 GB): (Eski fiyat) 5999 TL (Yeni fiyat) 5399 TLApple Watch Series 3: (Eski fiyat) 2499 TL (Yeni fiyat) 2149 TLYeni iPad 9.7 32 GB: (Eski fiyat) 2799 TL (Yeni fiyat) 2499 TLiPhone 8 (64 GB): (Eski fiyat) 6499 TL (Yeni fiyat) 5799 TLiPhone 7 Plus (128 GB): (Eski fiyat) 6999 TL (Yeni fiyat) 6599 TLiPhone 7 (32 GB): (Eski fiyat) 4999 TL (Yeni fiyat) 4499 TL Airpods : (Eski fiyat) 1349 TL (Yeni fiyat) 1199 TLiPhone 8 (256 GB): (Eski fiyat) 7999 TL (Yeni fiyat) 7099 TLApple Watch Series 4: (Eski fiyat) 3499 TL (Yeni fiyat) 3099 TL13 inç Macbook Air: (Eski fiyat) 7999 TL (Yeni fiyat) 7199 TLiPhone 7 Plus (64 GB): (Eski fiyat) 6299 TL (Yeni fiyat) 5699 TLiPhone 8 Plus (256 GB): (Eski fiyat) 8999 TL (Yeni fiyat) 7999 TLApple TV 4K: (Eski fiyat) 1799 TL (Yeni fiyat) 1579 TLiPhone 8 Plus (64 GB): (Eski fiyat) 7499 TL (Yeni fiyat) 6699 TL"