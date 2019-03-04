Google'ın geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkardığı bir dizi uygulama tehlike saçıyor; yüklü olduğu telefonlarda kullanıcıların fotoğrafları dahil her şeyini çalıyor. İşte Mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları

İşte Mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları:



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