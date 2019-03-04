banner1002
Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür
Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür
Türkiye Hollywood'a rakip oldu
Türkiye Hollywood'a rakip oldu
'Fenerbahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
'Fenerbahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
Muz konteynerinde kokain bulundu
Muz konteynerinde kokain bulundu

2019 mart telefonunuzdan silmeniz gereken uygulamaların listesi

Google'ın geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkardığı bir dizi uygulama tehlike saçıyor; yüklü olduğu telefonlarda kullanıcıların fotoğrafları dahil her şeyini çalıyor. İşte Mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları

2019 mart telefonunuzdan silmeniz gereken uygulamaların listesi
İşte Mart ayı itibariyle dünyanın en tehlikeli uygulamaları:

"Master Cleaner - CPU Booster

Antivirus Free : Process Virus

Realtime Booster 

SmartSwipe 

Pro Camera Beauty 

Cartoon Art Photo 

Emoji Camera

Artistic Effect Filter

Art Editor

Beauty Camera

Selfie Camera Pro    

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art    

Art Filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Art Effect

Photo Editor

Wallpapers HD

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

ArtFlipPhotoEditing

Art Filter

Cartoon Art Photo    

Prizma Photo Effect    

Cartoon Art Photo Filter

Art Filter Photo Editor    

Pixture

Art Effect

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter"
Etiketler; #2019 mart #telefon #google
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.