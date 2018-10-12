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29 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri ele geçirildi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, hackerların güvenlik açığı nedeniyle 29 milyon kullanıcının bilgilerine sızdığını doğruladı.

29 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri ele geçirildi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, hackerların güvenlik açığı nedeniyle 29 milyon kullanıcının bilgilerine sızdığını doğruladı.
Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik açığından faydalanan kötü niyetli kişilerin 29 milyon hesaba eriştiğini tespit ettiklerini duyurdu.
Facebook'un üçüncü parti ile WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarının söz konusu olaydan etkilenmediği belirtildi.
Açıklamada, olaydan etkilenen kullanıcıların hesaplarına bilgilendirme mesajı gönderileceği ifade edildi.
ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konu ile ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Facebook, 28 Eylül Cuma günü sosyal medya platformunun "Farklı Görüntüle" özelliğindeki bir güvenlik açığını kullanan kötü niyetli kişilerin en az 50 milyon kullanıcı hesabının erişim bilgilerini ele geçirmiş olabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Olayın ardından risk altında olduğu belirlenen 40 milyon kullanıcının daha hesapları askıya alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #facebook
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