Uzaydaki keşif çalışmaları devam ediyor. Son olarak 44 yeni öte-gezegen daha bulundu.

Gökbilimciler 44 yeni öte-gezegenin varlığını keşfetti.



Haber, Science Daily internet sitesinde yer aldı. Keşif, NASA'nın Kepler Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansının Gia Teleskobu ile doğrulandı. Bilim insanları Güneş Sistemi dışındaki 44 yeni öte-gezegenin varlığını teyit etti.



Araştırmada, gök cisimlerini kayda alan "K2" misyonunun gözlemleri kullanıldı.



Yeni keşfedilen gezegenlerden çoğununun Dünya büyüklüğünde ve daha küçük gezegenlerden oluştuğu kaydedildi. Yörüngesinde döndükleri yıldızın etrafındaki hareketi 24 saat kadar kısa sürede tamamladıkları da belirtildi.



Tokyo Üniversitesinden doktora öğrencisi John Livingstone'un öncülük ettiği araştırmada ayrıca 27 yeni öte-gezegen adayı gök cismi de keşfedildi.



ulusal.com.tr