Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dünya şu anda 5G ile bir değişim yaşıyor. Bu teknoloji inşallah dünyadaki bir çok ülkeden önce hatta ilk üç arasında düşünüyoruz. Ülkemizde hizmete girecek" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dünya şu anda 5G ile bir değişim yaşıyor. Bu teknoloji inşallah dünyadaki bir çok ülkeden önce hatta ilk üç arasında düşünüyoruz." dedi.



İletişimde 4,5G geniş bant hizmeti sunduklarına dikkati çeken Turhan, şunları söyledi:



"İletişimde inşallah önümüzdeki yıl 5G’yi getireceğiz. 5G ne demek? Geçen hafta Barcelona’da bir fuara katılma fırsatım oldu. Dünya şu anda 5G ile bir değişim yaşıyor. Bu teknoloji inşallah dünyadaki bir çok ülkeden önce hatta ilk üç arasında düşünüyoruz. Ülkemizde hizmete girecek. Yani iletişim, erişim çok daha hızlı ve çok daha geniş kapsamlı olacak. Sanayi sektörümüz, eğitim sektörümüz, sağlık sektörüz, tarım sektörümüz bu manda bu sistemden daha rahat bir şekilde faydalanıp insanımızın hayatını kolaylaştıracak. Biz insanımızın hayatını kolaylaştırmak için insanımızın yaşam kalitesini artırmak için birçok hizmetleri sunduk."