Dev teknoloji firması Xiaomi, 2019 Dünya Mobil Kongresi (WMC) kapsamında İspanya'nın Barcelona kentinde 5G'li Xiaomi Mix 3 model yeni telefonunu tanıttı. 5G üzerinden görüntülü görüşme de yapılan kongrede telefonun özellikleri de paylaşıldı.​Bu yılın mayıs ayında Avrupa ülkelerinde 599 eurodan başlayan fiyatlarlar satılması planlanan telefon ile 15 dakikalık tam yüksek kalite (Full HD) görüntüsüne sahip bir videonun 1 saniyede indirilebildiği görüldü

İspanya'nın Barcelona kentinde bugün düzenlenen 2019 Dünya Mobil Kongresi'nde (WMC) dev teknoloji firması Xiaomi, yeni telefonunu tanıttı.



Yeni telefonun modelinin 5G Xiaomi Mix 3 olduğu belirtildi. Dünya üzerinden çok sayıda basın mensubunun katıldığı tanıtım toplantısında firma hakkında bilgiler de paylaşıldı.

Şirketin 7 yılda 15 milyar ABD doları gelir elde ettiği belirtildi. 2018 yılında yüzde 32 büyüyen şirketin 224 milyon aktif kullanıcısı ve akıllık bileklik piyasasında bir numara olduğu ifade edildi.



Yeni tanıtılan 5G Xiaomi Mix 3 modelin özellikleri de fiyatına göre gayet iyi. 5G ile 15 dakikalık tam yüksek kalite görüntüsüne (Full HD) sahip bir videonun 1 saniyede indirildiği görüldü.



Ayrıca, 5G üzerinden görüntülü görüşme de yapıldı. 6,39 inç, tam yüksek kalite görüntü (Full HD) özelliğine sahip telefonda 2240x1080 piksel çözünürlük ve 19.5'e 9 en-boy oranı yer alıyor.



Snapdragon 855 işlemciyi bünyesinde barındıran telefonda 6, 8 ya da 10 gigabyte LPDDR4x hafıza bulunuyor. 128 ya da 256 gigabyte dahili hafızası olan modelin arka kamera ve ön kamera özellikleri de belli oldu. Buna göre, cihazda 12 megapiksel f/1.8 diyafram ile 12 megapiksel f/2.4 diyaframa sahip arka kamera yer alıyor. Ön tarafta yer alan kamerada da 24 + 2 megapiksel kalite müşterilere sunuluyor.



MIUI tabanlı Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip cihaz 2800 mAh kapasiteli batarya ile satılacak. '802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C' bağlantı özelliklerine sahip cihazın boyutları ise 157.9 x 74.7 x 8.5 milimetre olarak üretildi.



ulusal.com.tr