TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Alagöz: "6. Çukurova Otoshow Fuarımızın bölgedeki araç satışlarına olumlu katkı yapmasını bekliyoruz"

Adana'da 6. Çukurova Otoshow Fuarı, 24 Nisan'da ziyaretçilerine kapılarını açacak.



Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den (TÜYAP) yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıl aradan sonra TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanan fuarda 20 marka yer alacak.

Otomobil firmalarının yeni araç lansmanlarını yapacağı fuarda yeni nesil elektrikli araçlar ve klasik otomobiller de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Her bütçeye hitap edecek fuarda dış alanda ikinci el araç satış noktaları da kurulacak.



Fuarda Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi mühendislik fakültelerinin öğrencileri de yaptıkları elektrikli araçları sergileyecek. Mersin Üniversitesi "Encülüs", "Myrtys" ve "Regma" isimli araçlarıyla fuara katılacak, Çukurova Üniversitesi de iki takım halinde iki elektrikli aracını tanıtacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuarın otomobil sektörüne ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.



Alagöz, "6. Çukurova Otoshow Fuarımızın bölgedeki araç satışlarına olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Ticari hareketliliğin yaşanacağı fuarımızda her segmentten otomobil, SUV, 4x4, hafif ticari araçlar, kamyonetler ve pick-uplar sergilenecek. Tüm otomobilseverleri fuarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Girişin ücretli olacağı fuarın son günü 29 Nisan'da 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Otofest düzenlenecek.

