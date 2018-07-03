Gençler uzayın gizemli dünyasıyla buluştu. İzmir’de bulunan Uzay kampına, NASA Uçuş Yöneticisi Ed Van Cise video konferans yoluyla bağlandı. NASA'nın yaptığı uzay çalışmaları hakkında gençlerin sorularını yanıtladı.

8 farklı ülkeden 151 öğrenci uzayı keşfetti.İzmir’de bulunan Uzay Kampına video konferans yöntemiyle bağlanan NASA Uçuş yöneticisi Ed Van Cise, öğrencilerin birbirinden ilginç sorularını yanıtladı.Gençlerin ilgiyle takip ettiği konferansta NASA Uçuş yöneticisi, “Genç jenerasyon artık geleceğin uzayla birlikte şekillendiği bir dönemde yaşıyor." dedi.Gaziemir’de bulunan Uzay Kampı, 2000 yılından bu yana hem çocuklara hem de yetişkinlere bilim, matematik ve teknoloji alanında eğitimler veriyor.Uzay Kampı, 8 farklı ülkeden bir haftalık eğitim için gelen 151 öğrenciye ev sahipliği yaptı. 1 hafta boyunca öğrenciler, çeşitli simülasyonlarla uygulamalı eğitim aldı.