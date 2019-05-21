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ABD, Huawei kararını 90 gün askıya aldı

Amerika, Huawei kararını askıya aldı. Çinli teknoloji devi için uygulanacak ticari kısıtlamalar 90 gün ertelendi

ABD, Huawei kararını 90 gün askıya aldı

Amerikan Ticaret Bakanlığı, Huawei'ye uygulanacak ticari kısıtlamaların bazılarının 90 gün erteleneceğini duyurdu.

Amerika'dan erteleme hamlesine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Duyuruda, Huawei cihaz kullananlar için aksamaların en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Huawei, yeni sisteme geçiş süresi boyunca dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için Amerika'da üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.

Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 90 gün süresince Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkân tanınmış olacağını da söyledi.

Çinli şirkete 19 Ağustos'a kadar bu sürenin tanınacağı belirtilirken sürenin uzatılıp uzatılmayacağının henüz karara bağlanmadığı bildirildi.

Amerika'da yayımlanan bir rapora göre bu kısıtlamalar kapsamında Amerikan şirketleri 56,3 milyar dolar bir kayba uğrayabilir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #huawei
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