Amerika geçen günlerde uzaya "Yüksek düzeyde gizli" bir uydu göndermişti. Uydu o kadar gizli ki Amerikalılar bile bulamıyor. Amerika'nın uzaya gönderdiği uydu kayboldu, milyarlarca dolar buhar oldu.

Bu, uyduyu gördükleri son andı. Amerika'nın uzaya gönderdiği uydu kayboldu.



Amerika'nın 21. kez uzaya göndermeye çalıştığı "yüksek düzeyde gizli" ve pahalı devlet uydusu Zuma, Florida'da bir askeri üsten SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmişti.



Uzay ve savunma sanayi şirketi Northrop Grumman tarafından devlet ihalesi üstlenilen uydunun üretim maliyeti milyarlarca dolar değerindeydi. Florida'da Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden gizlice fırlatılan devlet uydusu, fırlatmanın ilk fazını başarıyla tamamladı. Ancak ikinci aşamada uydu yok oldu.



Bir daha izine rastlanmayan uydu Amerika'da milyarlarca dolar zarara neden oldu.



Kongre ve Senato üyelerine görevin "tam bir zarar" olduğuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Uydudan geriye ise işte bu görüntüler kaldı...







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