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Ajan uygulamalar kaldırılıyor

Artık siz istemiyorsanız telefon numaranız ve isminiz tanımadığınız birisi tarafından öğrenilemeyecek. Çünkü Kişisel Verileri Koruma Kurulu isminizi gösteren uygulamaların kullanılmasına kısıtlama getirdi.

Ajan uygulamalar kaldırılıyor

Hayatı kolaylaştıran ve günün her dakikası elimizden düşmeyen akıllı telefonlar bazı durumlarda büyük tehlike oluşturabiliyor.

Veri hırsızlığıyla ortaya çıkan dolandırıcılıklara dair haberler yeni düzenlemeyle azalacak.

Artık kişisel verileri toplayan bazı uygulamalar kaldırılacak. Onlardan birisi de rehbere kayıtlı olmayan numaralrın kime ait olduğunu gösteren uygulamalar.

Ayrıca isim sorgulandığında telefon numarasına erişme, başkalarının telefon rehberinde ne diye kayıtlı olduğunu öğrenme gibi birçok uygulama da artık kullanıma kapatılacak.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Ajan uygulama
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