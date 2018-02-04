Dünya artık taşımacılıkta ve araç teknolojisinde bambaşka bir rotaya gidiyor. Çevre dostu teknolojilerin kullanımı her geçen gün artıyor. Yüksek teknolojili, sürücüsüz akıllı araçlar için özel alanlar ve yollar oluşturuluyor. Çin'in akıllı yol projesi ilgili bir haberimiz var sırada.

Dünya otomobil teknolojisinde yeni bir yere gidiyor. Çin yeni nesil otomobil çalışmalarında başı çeken ülke konumunda.



Trafik kazalarının olmadığı,



Egzoz dumanlarının havayı kirletmediği,



Daha yeşil bir çevrede güvenli bir seyahat için Çin akıllı yol projesi çalışmalarına başladı.



Çin'in en büyük şehri Şangay'da 10 km uzunluğunda akıllı yol inşa ediliyor.



Akıllı yol, Yerli Akıllı Araçlar Pilot Bölgesi'nde bulunuyor. Sensörlerle çalışan bu araçlar, açık yollarda, yeni nesil enerji ile sürücüsüz test ediliyor.



Akıllı yol teknolojisinde sürücüsüz araçların birbiriyle iletişim kurması da sağlanıyor. Yol boyu yerleştirilen sensörler sayesinde akıllı araçlar yayalar ve trafil ışıkları dahil çevredeki bütün verileri topluyor.



Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Çin'in yeni enerji araçlarının satışı 2017 yılında 777bin oldu. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazlaya satışa işaret ediyor.



Sürücüsüz araçlar için inşa edilen bu yolun 2020 yılına kadar tamamlanması ve 150 kilometreye kadar uzatılması planlanıyor.





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