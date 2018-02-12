AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bilindiği üzere Gayri Resmi adlı bir Youtube kanalı kurduk.Bu kanaldaki son videomuzda Reynmen ile birlikte El-Bab’ta ‘Neden Türkiye Suriye’de’ başlıklı bir video çektik. Normal şartlarda trendlere girmesi gereken video, Youtube tarafından manuel olarak engellendi" dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Araştırma Geliştirme Bakanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Twitter hesabı üzerinden açıklamalar yaptı, popüler video barındırma sitesi YouTube'a ateş püskürdü.



'Gayri Resmi' adlı bir YouTube kanalı kurduklarını belirten Dağ, kanaldaki son videonun Reynmen ile birlikte El-Bab’ta 'Neden Türkiye Suriye’de' başlıklı bir video olduğunu belirtti.



Normal şartlarda trendlere girmesi gereken bir video olduğunu belirten Dağ, videonun trendlere girmesinin YouTube tarafından manuel olarak engellendiğini iddia etti.



Dağ sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu videoda Türkiye’nin El-Bab’ı ihya etmek için yaptığı çalışmaları, bölgenin güvenliğine yaptığımız katkıyı, burayı tekrardan nasıl yaşanılabilir bir hale getirdiğimizi ve neden Afrin'deyiz sorusunun cevabını yaşananlar üzerinden anlatmaya çalıştık.



Bu video Youtube'u rahatsız etmiş olmalı ki izlenmesini engelleme yoluna gitmişlerdir. Tabı ki onların rahatsızlığı bizim doğru yolda olduğumuzun isbatıdır. Biz her mecrada ülkemizin haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz.



4.Sezai Karakoç’un da dediği gibi; Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak..



Halbuki; Biz sussak tarih susmayacak...



Tarih sussa hakikat susmayacak..."



ulusal.com.tr