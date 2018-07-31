Bilim adamı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin etkileri, Güneş'in 4 milyon katı büyüklüğünde süper kütleli kara delik yakınında ispatlandı... Avrupa Güney Yarım Küre Astronomik Araştırmalar Kurumu, Einstein'ın görelilik kuramını doğruladı.

Bilim adamı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, kara delik yakınında yapılan gözlemlerde doğrulandı.



Samanyolu'nun merkezinde süper kütleli bir kara deliğe çok yakın çekim sahasından geçen bir yıldızın hareketinde Einstein'ın genel görelilik teorisinin etkileri gözlemlendi.



Olay, Avrupa Güney Yarım Küre Astronomik Araştırmalar Kurumu'nun Çok Büyük Teleskop ile 26 yıldır sürdürdüğü gözlemler sonucu doğrulandı.



Süper kütleli kara deliğin, Güneş'in 4 milyon katı büyüklüğünde ve 26 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi. Ayrıca kara deliğin yüksek hızda dönen bir grup yıldızla çevrili olduğu ve kütle çekim canavarı olarak adlandırıldığı kaydedildi.



Çok Büyük Teleskobun hassas GRAVITY, NACO ve SINFONI araçlarıyla yapılan kızılötesi gözlemleri sırasında bu yıldızlardan S2 ismi verilen biri takip edildi. Yıldızın bu mayıs ayında kara deliğe çok yakın geçiş yaptığında, 20 milyar kilometreden az mesafede saatte 25 milyon kilometre hızını aştığı görüldü.



Max Planck Enstitüsünden Reinhard Genzel liderliğindeki uluslararası ekip, bu hassas ölçümlerin, Einstein'ın genel görelilik teorisinde öngörüldüğü gibi kütle çekim etkisindeki deneylerde ışıktaki kızıla kayma etkisini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.



Einstein'ın izafiyet teorisi daha önce de Güneş Sistemi dışında başka bir galakside ispat edilmişti.



ulusal.com.tr

