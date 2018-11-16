Almanya yapay zeka alanında dünyanın lider ülkeleri arasına girmeyi hedefliyor. Bu kapsamda 2025 yılına kadar yaklaşık 3 milyar avroluk ek kaynak ayrılacak ve 2 milyon 300 bin yeni işyeri açılacak.

Almanya, milyarlarca euroluk yatırım yaparak yapay zekada dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmeyi hedefliyor.



Almanya Başbakanı Angela Merkel dijitallleşme ve yapay zeka konularında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi.



Merkel, yapay zeka alanında 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayıracaklarını açıkladı. Ayrıca 2 milyon 300 bin yeni işyeri açılacak ve 100 adet profesörlük kadrosu oluşturulacak. Çalışanların eğitimi için de fon ayrılacak. Özel sektörden bu alanda üç milyar euroluk ek yatırım bekleniyor.



Merkel, Alman federal hükümetinin bu alanda yapacağı yatırımların uluslararası rekabette ileriye doğru büyük bir adım olacağını söyledi.



Angela Merkel, "Almanya'nın yapay zekada bir dünya lideri olduğunu söylenemez. Hedefimiz, 'Made in Germany'nin yapay zekada da bir marka haline gelmesi" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz de yatırım miktarının ABD ve Çin'le kıyaslandığında oldukça iyi olduğunu ifade etti.



ulusal.com.tr