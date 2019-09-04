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Android q güncellemesinde yeni neler var? Android q 10 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri ile Android q 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi

Android 10’un en göze çarpan yeniliği, karanlık mod desteği. Öte yandan kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi. Geri hareketi bazı sorunlar oluşturabiliyor. Bunun için geliştiricilerin uygulamaları optimize etmesine ihtiyaç var. Ekran kaydı özelliği dikkat çekiyor. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Android’in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. İşte Android q 10 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri ile Android q 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi

BİLİM-TEKNOLOJİ 04.09.2019, 11:25
Android q güncellemesinde yeni neler var? Android q 10 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri ile Android q 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi

Dün itibariyle Android q yani 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Android 10’un en göze çarpan yeniliği, karanlık mod desteği. Öte yandan kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi. Geri hareketi bazı sorunlar oluşturabiliyor. Bunun için geliştiricilerin uygulamaları optimize etmesine ihtiyaç var. Ekran kaydı özelliği dikkat çekiyor.

GÜNCELLEME ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ

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 Pixel
 Pixel XL
 Pixel 2
 Pixel 2 XL
 Pixel 3
 Pixel 3 XL
 Pixel 3a
 Pixel 3a XL

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 General Mobile GM 9 Pro
 General Mobile GM 8

 Asus Zenfone 5Z
 Asus Zenfone 6
 Asus ROG Phone 2

 BlackBerry Key2

 Essential Phone

 Huawei Mate 20 Pro
 Huawei P30 Pro
 Huawei P30
 Huawei P30 lite
 Huawei Mate 20
 Porsche Design Mate 20 RS
 Porsche Design Mate 10
 Huawei Mate 20 X
 Huawei Mate 20 X (5G)
 Huawei P20 Pro
 Huawei P20
 Huawei Mate 10 Pro
 Huawei Mate 10
 Huawei P smart 2019
 Huawei P smart+ 2019
 Huawei P smart Z

 Honor 20 Lite
 Honor 20
 Honor 20 Pro
 Honor 10
 Honor 8X
 Honor V20
 Honor Magic 2
 Honor Play

 HTC U12 Plus
 HTC U11 Plus
 HTC U11
 HTC U11 Life

 LG G8
 LG G8 ThinQ
 LG V50 ThinQ
 LG G7 One

Motorola
 Moto Z3
 Moto Z3 Play
 Moto One Vision
 Moto One Action
 Moto One
 Moto One Power
 Moto G7 Plus
 Moto G7
 Moto G7 Power
 Moto G7 Play

OnePlus
 OnePlus 5
 OnePlus 5T
 OnePlus 6
 OnePlus 6T
 OnePlus 7
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Oppo
 Oppo Reno

Nokia
 Nokia 8.1
 Nokia 9 PureView
 Nokia 8 Sirocco
 Nokia 7.1
 Nokia 6.1
 Nokia 5.1
 Nokia 4.2
 Nokia 3.2
 Nokia 2.2

Samsung
 Galaxy Note 10
 Galaxy Note 10 Plus
 Galaxy Fold
 Galaxy S10 serisi
 Galaxy S9 serisi
 Galaxy Note 9
 Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)
 Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10
 Galaxy J8+, J8, J6+, J6
 Galaxy M30, M20, M10
 Tab S5e, Tab S4
 Tab A 10.1 (2019)
 Tab A 10.5 (2018)

Redmi
 Redmi K20 Pro  Q4 2019
 Redmi K20  Q4 2019
 Redmi Note 7  Q1 2020
 Redmi Note 7 Pro  Q1 2020

Sony
 Sony Xperia 1
 Sony Xperia 10
 Sony Xperia XZ3
 Sony Xperia XZ2
 Sony Xperia XZ2 Compact
 Sony Xperia XZ2 Premium

Xiaomi
 Xiaomi Mi 9  Q4 2019
 Xiaomi Mi 9 SE  Q4 2019
 Xiaomi Mi 8  Q4 2019
 Xiaomi Mi 8 Pro  Q4 2019
 Xiaomi Mi 8 Explorer Edition  Q4 2019
 Xiaomi Mi MIX 2S  Q4 2019
 Xiaomi Mi MIX 3  Q4 2019
 Xiaomi Mi MIX 3 5G  Q4 2019
 Xiaomi Mi A2
 Xiaomi Mi A2 Lite
 Pocophone F1

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