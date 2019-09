Android q güncellemesinde yeni neler var? Android q 10 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri ile Android q 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi

Dün itibariyle Android q yani 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.



Android 10’un en göze çarpan yeniliği, karanlık mod desteği. Öte yandan kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi. Geri hareketi bazı sorunlar oluşturabiliyor. Bunun için geliştiricilerin uygulamaları optimize etmesine ihtiyaç var. Ekran kaydı özelliği dikkat çekiyor.



GÜNCELLEME ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ



GOOGLE



Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL



General Mobile

General Mobile GM 9 Pro

General Mobile GM 8



Asus Zenfone 5Z

Asus Zenfone 6

Asus ROG Phone 2



BlackBerry Key2



Essential Phone



Huawei Mate 20 Pro

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 lite

Huawei Mate 20

Porsche Design Mate 20 RS

Porsche Design Mate 10

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei P smart 2019

Huawei P smart+ 2019

Huawei P smart Z



Honor 20 Lite

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 10

Honor 8X

Honor V20

Honor Magic 2

Honor Play



HTC U12 Plus

HTC U11 Plus

HTC U11

HTC U11 Life



LG G8

LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG G7 One



Motorola

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto One Vision

Moto One Action

Moto One

Moto One Power

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play



OnePlus

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro



Oppo

Oppo Reno



Nokia

Nokia 8.1

Nokia 9 PureView

Nokia 8 Sirocco

Nokia 7.1

Nokia 6.1

Nokia 5.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 2.2



Samsung

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Fold

Galaxy S10 serisi

Galaxy S9 serisi

Galaxy Note 9

Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)

Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10

Galaxy J8+, J8, J6+, J6

Galaxy M30, M20, M10

Tab S5e, Tab S4

Tab A 10.1 (2019)

Tab A 10.5 (2018)



Redmi

Redmi K20 Pro Q4 2019

Redmi K20 Q4 2019

Redmi Note 7 Q1 2020

Redmi Note 7 Pro Q1 2020



Sony

Sony Xperia 1

Sony Xperia 10

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium



Xiaomi

Xiaomi Mi 9 Q4 2019

Xiaomi Mi 9 SE Q4 2019

Xiaomi Mi 8 Q4 2019

Xiaomi Mi 8 Pro Q4 2019

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Q4 2019

Xiaomi Mi MIX 2S Q4 2019

Xiaomi Mi MIX 3 Q4 2019

Xiaomi Mi MIX 3 5G Q4 2019

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Pocophone F1