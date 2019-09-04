Android q güncellemesinde yeni neler var? Android q 10 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri ile Android q 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi
Android 10’un en göze çarpan yeniliği, karanlık mod desteği. Öte yandan kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi. Geri hareketi bazı sorunlar oluşturabiliyor. Bunun için geliştiricilerin uygulamaları optimize etmesine ihtiyaç var. Ekran kaydı özelliği dikkat çekiyor. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Android’in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. İşte Android q 10 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri ile Android q 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi
Dün itibariyle Android q yani 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.
Android 10’un en göze çarpan yeniliği, karanlık mod desteği. Öte yandan kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi. Geri hareketi bazı sorunlar oluşturabiliyor. Bunun için geliştiricilerin uygulamaları optimize etmesine ihtiyaç var. Ekran kaydı özelliği dikkat çekiyor.
GÜNCELLEME ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ
GOOGLE
Pixel
Pixel XL
Pixel 2
Pixel 2 XL
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
General Mobile
General Mobile GM 9 Pro
General Mobile GM 8
Asus Zenfone 5Z
Asus Zenfone 6
Asus ROG Phone 2
BlackBerry Key2
Essential Phone
Huawei Mate 20 Pro
Huawei P30 Pro
Huawei P30
Huawei P30 lite
Huawei Mate 20
Porsche Design Mate 20 RS
Porsche Design Mate 10
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X (5G)
Huawei P20 Pro
Huawei P20
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10
Huawei P smart 2019
Huawei P smart+ 2019
Huawei P smart Z
Honor 20 Lite
Honor 20
Honor 20 Pro
Honor 10
Honor 8X
Honor V20
Honor Magic 2
Honor Play
HTC U12 Plus
HTC U11 Plus
HTC U11
HTC U11 Life
LG G8
LG G8 ThinQ
LG V50 ThinQ
LG G7 One
Motorola
Moto Z3
Moto Z3 Play
Moto One Vision
Moto One Action
Moto One
Moto One Power
Moto G7 Plus
Moto G7
Moto G7 Power
Moto G7 Play
OnePlus
OnePlus 5
OnePlus 5T
OnePlus 6
OnePlus 6T
OnePlus 7
OnePlus 7 Pro
Oppo
Oppo Reno
Nokia
Nokia 8.1
Nokia 9 PureView
Nokia 8 Sirocco
Nokia 7.1
Nokia 6.1
Nokia 5.1
Nokia 4.2
Nokia 3.2
Nokia 2.2
Samsung
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10 Plus
Galaxy Fold
Galaxy S10 serisi
Galaxy S9 serisi
Galaxy Note 9
Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018)
Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10
Galaxy J8+, J8, J6+, J6
Galaxy M30, M20, M10
Tab S5e, Tab S4
Tab A 10.1 (2019)
Tab A 10.5 (2018)
Redmi
Redmi K20 Pro Q4 2019
Redmi K20 Q4 2019
Redmi Note 7 Q1 2020
Redmi Note 7 Pro Q1 2020
Sony
Sony Xperia 1
Sony Xperia 10
Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Premium
Xiaomi
Xiaomi Mi 9 Q4 2019
Xiaomi Mi 9 SE Q4 2019
Xiaomi Mi 8 Q4 2019
Xiaomi Mi 8 Pro Q4 2019
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Q4 2019
Xiaomi Mi MIX 2S Q4 2019
Xiaomi Mi MIX 3 Q4 2019
Xiaomi Mi MIX 3 5G Q4 2019
Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2 Lite
Pocophone F1