banner1002
SGK'dan ilaç açıklaması
SGK'dan ilaç açıklaması
Hürriyet muhabirine FETÖ iddianamesi
Hürriyet muhabirine FETÖ iddianamesi
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı

ANKA, geliştirilen yerli motorla ilk uçuşunu yaptı

Terörle mücadelede etkin rol oynayan İHA'lar, yerli motorlar sayesinde gücüne güç katıyor. Yeni nesil ANKA, geliştirilen yerli motorla ilk uçuşunu başarıyla yaptı.

ANKA, geliştirilen yerli motorla ilk uçuşunu yaptı

ANKA yeni motorla ilk uçuşunu yaptı.

TUSAŞ Motor Sanayii Şirketi, yürüttüğü projelerde önemli başarılara imza atıyor. PD-170 turbo dizel havacılık motoru, insansız hava aracı Anka'yı başarıyla gökyüzüne taşıdı.

Yerli motor, zamanla yurt dışından temin edilen ve halihazırda Anka'da kullanılan motorların yerini alacak.

PD-170, 20 bin feet yükseklikte sağladığı 170 beygir gücüyle irtifa gücü konusunda sınıfında lider...

Yakıt tüketimi ve ağırlık oranı konusunda sınıfının en iyilerinden olarak gösteriliyor.

PD- 170 motorunun bir üst versiyonu olacak PD-220 motoruyla ilgili çalışmalara da başlandı. Bu motor, yeni nesil Akıncı İHA platformuna da güç verecek.



ulusal.com.tr






 

Etiketler; #iha #anka
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.