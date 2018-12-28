Terörle mücadelede etkin rol oynayan İHA'lar, yerli motorlar sayesinde gücüne güç katıyor. Yeni nesil ANKA, geliştirilen yerli motorla ilk uçuşunu başarıyla yaptı.

ANKA yeni motorla ilk uçuşunu yaptı.



TUSAŞ Motor Sanayii Şirketi, yürüttüğü projelerde önemli başarılara imza atıyor. PD-170 turbo dizel havacılık motoru, insansız hava aracı Anka'yı başarıyla gökyüzüne taşıdı.



Yerli motor, zamanla yurt dışından temin edilen ve halihazırda Anka'da kullanılan motorların yerini alacak.



PD-170, 20 bin feet yükseklikte sağladığı 170 beygir gücüyle irtifa gücü konusunda sınıfında lider...



Yakıt tüketimi ve ağırlık oranı konusunda sınıfının en iyilerinden olarak gösteriliyor.



PD- 170 motorunun bir üst versiyonu olacak PD-220 motoruyla ilgili çalışmalara da başlandı. Bu motor, yeni nesil Akıncı İHA platformuna da güç verecek.







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