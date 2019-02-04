3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun süren yolculuğun ardından beyaz kıtaya ayak bastı. 17 kişilik Türk ekibi 30 gün boyunca bölgede çalışma yapacak.

Türkiye'nin Antartika'ya kuracağı bilim üssü projesi kapsamında çalışma yapacak ekip, beyaz kıtaya ulaştı.



17 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya’nın başkenti Sao Paulo oldu. Daha sonra Antartika için Puerto Williams’ta beklendi.



Güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan Puerto Williams'ta kalan ekip, 2 saat süren bir uçak yolculuğu ile Antartika'ya ulaştı.



Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Antartika'da dalış gerçekleştireceği için oldukça heyecanlı...



Ve ekip Antartika'ya ayak bastı.



Antarktika uçağında Şili ve Polonya’dan gelen 6 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos araştırma gemisine geçti.



Ekip bilim seferi kapsamında ilk etapta Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuracağı 2 istasyondan veri aktarımı sağlayacak. Geçici üssün kurulacağı yerde topoğrafya ve haritalama çalışması yapılacak.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığından görevlinin bulunduğu ekip deniz haritası da çıkaracak. Ve Horseshoe Adası’nda Türk Bilim Kampı kurulacak.





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