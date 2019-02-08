Apple, iOS cihazlarda etkili olan FaceTime hatasını giderdi. Apple tarafından cihazlara bir güncelleme gönderildi.

Apple tarafından cihazlara bir güncelleme gönderildi. Apple, iOS cihazlarda etkili olan FaceTime hatasını giderdi



Gönderilen güncellemenin sürümünün 12.1.4 olduğu aktarıldı. Güncellemeyle birlikte yapılan açıklamada, "iOS 12.1.4 önemli güvenlik güncellemeleri sağlar" denildi.



Ayrıca güncellemenin yüklenmesi Apple tarafından tüm kullanıcılara önerildi Apple'ın iOS cihazlarından FaceTime hatası çoğu kullanıcıyı kızdırmıştı. Kullanıcılar, FaceTime'ın nasıl kapatılacağını araştırmış, sorun giderilinceye kadar geçici çözüm aramıştı. Apple, bugün cihazlara gönderdiği güncellemeyle FaceTime sorununu giderdiğini açıkladı. Cihazlara gelen iOS 12.1.4 güncellemesinin iPhone ve iPad cihazlar için sorun gidermeler içerdiği belirtildi.



“TÜM KULLANICILARA ÖNERİLİR”

Güncellemeye dair yapılan açıklamada “iOS 12.1.4 önemli güvenlik güncellemeleri sağlar ve tüm kullanıcılara önerilir” denildi.





ulusal.com.tr