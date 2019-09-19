"Yepyeni bir görünüm, muhteşem bir dönüşüm. iOS 13, etkileyici yeni bir görünüm, her gün kullandığınız uygulamalara önemli güncellemeler, gizliliğinizi korumanıza yardımcı olan yeni yollar ve sistem çapında iyileştirmeler sunuyor. Böylece iPhone'unuz daha da hızlı ve eğlenceli bir hale geliyor." Apple iOS 13 güncellemesi ne zaman geliyor? iOS 13 özellikleri! iOS 13 güncelleme alacak telefonların tam listesi ne

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