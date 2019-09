"Yepyeni bir görünüm, muhteşem bir dönüşüm. iOS 13, etkileyici yeni bir görünüm, her gün kullandığınız uygulamalara önemli güncellemeler, gizliliğinizi korumanıza yardımcı olan yeni yollar ve sistem çapında iyileştirmeler sunuyor. Böylece iPhone'unuz daha da hızlı ve eğlenceli bir hale geliyor." Apple iOS 13 güncellemesi ne zaman geliyor? iOS 13 özellikleri! iOS 13 güncelleme alacak telefonların tam listesi ne

iPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone XSiPhone XS MaxiPhone XRiPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone 7iPhone 7 PlusiPhone 6siPhone 6s PlusiPhone SEiPod touch (7. nesil)Muhteşem yeni görünümYeni Koyu Mod, iOS’e ve uygulamalara muhteşem bir koyu renk düzeni kazandırıyor. Loş ışıklı ortamlar için mükemmel olan Koyu Mod, gözlerinizi fazla yormuyor ve etrafınızdakileri rahatsız etmiyor.Manuel etkinleştirmeÖrneğin karanlık bir odaya veyasinema salonuna girdiğinizdeDenetim Merkezi’ndeki yeni düğmeye dokunarak Koyu Mod’u kolayca açıp kapatabiliyorsunuz.ProgramlamaKoyu Mod’u belirli bir zamanda veya güneşin doğuşuna ve batışına göre açılıp kapanacak şekilde ayarlayın. Böylece, gece dışarıdayken veya yatmadan önce iPhone’unuzu daha rahat kullanın.Duvar kağıtlarıKoyu Mod için optimize edilmiş yeni duvar kağıtları, açık ve koyu arasında geçiş yaptığınızda otomatik olarak değişiyor.Sistem entegrasyonuKoyu Mod, uygulamalar ve ayarlardan sistem düzeyindeki görünümlere kadar, iOS’in tamamına harika bir şekilde entegre edilmiştir.Favori uygulamalarınızda Koyu ModÜçüncü taraf geliştiriciler, API sayesinde Koyu Mod’u uygulamalarına entegre edebiliyorlar.Yepyeni Fotoğraflar sekmesiYeni Fotoğraflar sekmesi, fotoğraf arşivinize farklı seviyelerde seçkiler üzerinden bakabilmenizi sağlıyor. Böylece fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmak, paylaşmak ve o anları yeniden yaşamak kolaylaşıyor. Tüm Fotoğraflar’da her şeyi bir arada görüntüleyebiliyor, Günler’de özel fotoğraflarınıza odaklanabiliyor, Aylar’da değerli anılarınızı hatırlayabiliyor veya Yıllar’da öne çıkanları yeniden keşfedebiliyorsunuz.Live Photo’ları ve videolarıotomatik oynatmaFotoğraflar sekmesi boyunca ekranı kaydırırken Live Photo’larınız ve videolarınız sessiz olarak oynatılıyor, fotoğraf arşiviniz daha canlı bir hale geliyor.Akıllı fotoğraf önizlemeleriGünler, Aylar ve Yıllar bölümlerinde, çekimler arasındaki farkı görmenize yardımcı olmak için daha büyük önizlemeler bulunuyor. Fotoğraflar uygulaması, akıllı özelliklerden yararlanarak fotoğraf önizlemelerinde fotoğrafınızın en iyi kısmını buluyor. Görüntülemek için dokunduğunuzda ise fotoğrafınızın kırpılmamış halini görüyorsunuz.Bağlama göre geçişlerAnimasyonlar ve geçişler, Fotoğraflar sekmesindeki yerinizi sabitliyor. Böylece, Günler ve Tüm Fotoğraflargibi görünümler arasında yerinizi kaybetmeden geçiş yapabiliyorsunuz.Benzer çekimleri ve karmaşayı ortadan kaldırmaBirbirinin aynı fotoğraflar, ekran görüntüleri, beyaz tahta fotoğrafları, belgeler ve faturalar belirlenip gizleniyor. Böylece yalnızca en iyi çekimlerinizi görüyorsunuz.Önemli etkinliklerAylar, fotoğraflarınızı etkinliklere göre ayırıyor. Bu sayede en önemli anlarınızı yeniden keşfedebiliyorsunuz.Etkinlik başlıklarıFotoğraflar sekmesi, konumun, tatilin veya konserde çalan sanatçının adı gibi bilgileri göstererek önemli etkinliklerinizi bulmanıza yardımcı olacak bir bağlam sunuyor.Geçmişte bugünYıllar görünümü bağlama göre belirleniyor ve geçmiş yılların aynıveya yakın günlerinde çekilmiş fotoğraflarınızı gösteriyor.Doğum günü moduKişiler albümünüzde doğum gününü belirttiğiniz kişiler varsa, Fotoğraflar sekmesi doğum günlerinde onların fotoğraflarını öne çıkarıyor.Yakınlaştırma ve uzaklaştırmaTüm Fotoğraflar’daki arşivinizi dilediğiniz şekilde görüntüleyin. Daha yakın bir görünüm için yakınlaştırın veya arşivinizi hızlıca taramak ve tüm fotoğraflarınızı aynı anda görüntülemek için uzaklaştırın.Ekran kayıtları için akıllı albümTüm yeni ekran kayıtlarınız şimdi bir arada.Gelişmiş arama özellikleri“Plaj” ve “selfie” gibi arama terimlerini ayrı ayrı yazmak yerine birleştirerek arayabiliyorsunuz.Anılar için fon müzikleriAnı Filmleri için fon müzikleri, Apple Music uygulamasında dinlediklerinize göre seçiliyor.Uzatılmış Live Photo oynatmaBir Live Photo’yu basılı tutarak oynattığınızda, 1,5 saniyeye kadar zaman farkıyla çekilmiş başka Live Photo’larınız varsa Fotoğraflar uygulaması videoyu otomatik olarak uzatıyor.Yoğunluk önizlemesiBir düzenleme yaptığınızda her ayarın yoğunluğu da gösteriliyor. Böylece hangi efektlerin artırıldığını veya azaltıldığını bir bakışta görebiliyorsunuz.Efektleri ayrı ayrı incelemeEfekt simgelerine dokunarak fotoğrafınızın efekt uygulanmasından önce ve sonra nasıl göründüğüne bakın.Filtre ayarlarıCanlı ve Kara Film gibi herhangi bir filtrenin yoğunluğunu ayarlayarak tam istediğiniz görünümü elde edin.İyileştirme ayarıİyileştirme sayesinde, şimdi otomatik ayarlarınızın yoğunluğunu düzenleyebiliyorsunuz. İyileştirme’yi artırdığınızda veya azalttığınızda, Pozlama, Parıldama, Işıklı Alanlar, Gölgeler, Kontrast, Parlaklık, Siyah Nokta, Doyma ve Canlılık dahil tüm diğer ayarlar da akıllı bir şekilde değişiyor.Video düzenleme desteğiDüzeltmeler, filtreler ve kırpma, video düzenlemeyi destekliyor. Böylece videolarınızı döndürebiliyor, pozlamayı artırabiliyor, hatta filtreler uygulayabiliyorsunuz. Video düzenleme, saniyede 60 kare 4K videolar ve saniyede 240 kare 1080p yavaş çekim videolar dahil, iPhone’la çekilen tüm video formatlarını destekliyor.1Orijinali koruyan video düzenlemeleriŞimdi videolar üzerinde değişiklik yaptığınızda videonun orijinal versiyonu korunuyor. Böylece filtre gibi efektleri kaldırabiliyor, kırpma işlemini geri alabiliyor ve videonun ilk haline dönebiliyorsunuz.CanlılıkCilt tonlarını ve doygun renkleri etkilemeden yumuşak renkleri güçlendirerek fotoğrafınızda daha canlı bir görünüm yakalayın.Beyaz DengesiRenk sıcaklığını (mavi-sarı) ve tonunu (yeşil-macenta) ayarlayarak resmin sıcaklık dengesini düzenleyin.KeskinleştirmeKenarları daha keskin ve belirgin hale getirerek fotoğraflarda değişiklik yapın.NetlikNetlik ayar çubuğunu kullanarak fotoğrafın netliğini artırın.Parazit azaltmaFotoğraflarınızdaki grenli veya pikselli görünümü azaltın ya da yok edin.Dıştan SolmaÖnemli bir anı vurgulamak için Şiddet, Yarıçap ve Düşüş ayarlarını kullanarak fotoğraflarınızın kenarlarına gölge ekleyin.Otomatik düzenlemelerde güncellemelerFotoğraflarınızın perspektifini otomatik olarak düzeltin, kırpın ve ayarlayın.Kıstırarak yakınlaştırma desteğiFotoğraf düzenlerken yaptığınız değişikliklerin belirli bir bölgedeki etkisini görmek için kıstırarak yakınlaştırın.Image Capture APIImage Capture API sayesinde, iOS cihazınıza bağlı bir kameradaki fotoğrafları doğrudan bir uygulamaya aktarabilirsiniz.*Portre Işığı’nın yoğunluğunu ayarlamaStüdyo ışığınızın pozisyonunu ve yoğunluğunu sanal olarak ayarlayın. Cildi pürüzsüzleştirmek, gözleri keskinleştirmek ve yüz hatlarını belirginleştirmek için ışığı süjeye yaklaştırıyormuş gibi bir etki yaratarak Portre Işığı efektinin yoğunluğunu artırın. Veya hoş ve zarif bir görünüm yakalamak için ışığı süjeden uzaklaştırıyormuş gibi bir etki yaratarak ışığın yoğunluğunu azaltın.2High-Key MonoYeni Portre Işığı efekti High-Key Light Mono, fotoğrafını çektiğiniz insan ya da nesneyi tek renkli hale getirip beyaz bir fon önüne yerleştirerek klasik güzellikte bir görünüm yaratıyor.2Portrait Segmentation API güncellemeleriPortrait Segmentation API şimdi ten, saç ve diş ayrıştırmayı destekliyor. Böylece geliştiriciler Portre modunda çekilen fotoğraflar için yeni efektler oluşturabiliyor.2Uygulamalar için konum izinleriUygulamalara verdiğiniz konum bilgilerini yeni ve ayrıntılı ayarlarla yönetebiliyorsunuz. Bir uygulamanın konumunuza bir kereliğine veya uygulamayı her kullandığınızda erişmesine izin verebiliyorsunuz.Uygulamaların konum kullanımı şeffaflığıBir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim alıyorsunuz. Böylece izninizi güncelleyip güncellemeyeceğinize karar verebiliyorsunuz.Wi-Fi üzerinden konum gizliliği iyileştirmeleriAPI değişiklikleri ve yeni denetimler sayesinde uygulamaların Wi-Fi üzerinden konumunuza izinsiz erişmesini önleyebiliyorsunuz.Paylaşılan fotoğraflar için konum denetimleriŞimdi fotoğraf paylaşırken konumunuzu paylaşıp paylaşmayacağınıza siz karar verebiliyorsunuz.Apple ID ile giriş yapma özelliğiSahip olduğunuz Apple ID ile uygulamalarda ve web sitelerindehızla ve kolayca oturum açın.Form doldurmanıza veya yeniparola oluşturmanıza gerek yok.Apple ile Giriş Yap seçeneğine dokunun, ardından Face ID veya Touch ID’yi kullanın. İşte bu kadar basit.Gizliliğiniz önemliApple ile giriş yaptığınızda Appleasla sizi takip etmiyor veya profilinizi çıkarmıyor. Uygulama veya web sitesiyle paylaşmanız gereken bilgiler en fazla adınız ve mail adresiniz olabiliyor.E-Postamı Gizle özelliğiMail adresinizi bir uygulamayla paylaşmak istemiyor musunuz?Karar sizin. Mail adresinizi paylaşmayı veya gizlemeyi seçebiliyorsunuz. Dilerseniz, Apple’ın size özel bir mail adresi oluşturmasını ve gelen mesajları bu adres üzerinden gerçek mail hesabınıza iletmesini de isteyebiliyorsunuz.Yerleşik güvenlik özellikleriApple ile Giriş Yap seçeneğini kullanmak için Apple ID’nizin iki faktörlü kimlik doğrulamayla korunuyor olması gerekiyor. Böylece favori uygulamalarınızdaki hesaplarınıza erişiminiz de otomatik olarak korunmuş oluyor.Her yerde çalışma özelliğiApple ile Giriş Yap, tüm Apple aygıtlarınızın yanı sıra Android veya Windows üzerindeki web sayfalarında ve uygulamalarda da çalışıyor. Favori uygulamanıza nereden giriş yapıyor olursanız olun Apple ile Giriş Yap seçeneğinden yararlanabiliyorsunuz.HomeKit Güvenli VideoŞimdi HomeKit özellikli kameralar; insanlar, hayvanlar veya araçların hareketleri gibi belirli aktiviteleri algılayıp kaydedebiliyor. Kaydedilen bu görüntüler iCloud’da güvenli bir şekilde saklanıyor. Üstelik gizlilik ayarlarıyla kameranın ne zaman online olacağını ve kayıt yapacağını siz belirliyorsunuz.*HomeKit özellikli router’larHomeKit özellikli router’lar, akıllı evinize ek bir güvenlik katmanı sağlıyor. HomeKit aksesuarlarınızın ağınızda ve internette hangi servislerle iletişim kurabileceğini belirlemek içinEv uygulamasını kullanın.*AirPlay 2 hoparlörleriyle ortamlar ve otomasyonlarApple Music ile şarkılara, çalma listelerine ve radyo istasyonlarına erişin.*Yenilenmiş Ev uygulaması aksesuar denetimleriEv uygulaması şimdi çok daha güçlü aksesuar denetimlerine sahip.Siri kestirmeleriŞimdi Siri kestirmelerini de otomasyonlara ekleyebiliyorsunuz.**Yeni haritaBaştan sona yeniden tasarlanan harita uygulaması size yollar, plajlar, parklar, binalar ve daha fazlası için çok gelişmiş ve daha gerçekçi detaylar sunuyor.3Etrafa BakMekanın 360 derecelik görünümünü sunan etkileyici bir 3D deneyimiyle, gideceğiniz yeri önceden keşfedin. Gezinirken akıcı ve hatasız geçişlerin tadını çıkarın.4KoleksiyonlarEn sevdiğiniz veya yakında en sevdikleriniz arasına girecek yerlerden koleksiyonlar oluşturun, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın.FavorilerNavigasyonu bir dokunuşla başlatabilmek için ev, iş yeri, spor salonu, çocuğunuzun okulu gibi sık gittiğiniz yerlerin bir listesini oluşturun.Kavşak GörünümüKavşak Görünümü, Çin’deki sürücüleri doğru şeride yönlendiriyor ve böylece onların yanlış yöne sapmalarını veya bir dönüşü kaçırmalarını önlüyor.Tahmini varış zamanı paylaşmaTahmini varış zamanınızı aileniz, arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla paylaşın. Üstelik önemli bir gecikme olursa tahmini varış zamanınız güncelleniyor.**Müşteri geri bildirimiYeniden tasarlanmış müşteri geri bildirimi deneyimi sayesinde yanlış adreslerin, işletme konumlarının ve çalışma saatlerinin bildirilmesi şimdi çok daha kolaylaşıyor.Gerçek zamanlı ulaşım bilgileriKalkış saatlerini canlı takip edin, rotanız üzerindeki otobüs veya trenin mevcut konumunu öğrenin ve aktarma yapacağınız durakları görüntülerken çok daha ayrıntılı bir sefer tarifesine ulaşın.Uçuş durumuŞimdi uçuş terminaliniz, kapı konumları, kalkış saatleri ve daha fazlasıyla ilgili anlık güncellenen bilgiler elinizin altında.Yer kartlarıYer kartları, Apple Store konumlarındaki Today at Apple etkinlikleri ve sinema seansları gibi birçok konuda dinamik olarak güncellenen bilgilerle size daha çok yardımcı oluyor ve daha kolay kullanım sunuyor.MapKitGüncellemeler arasında vektör katmanları, ilgi alanına göre filtreleme, kamera yakınlaştırma ve kaydırma limitleri ve Koyu Mod desteği bulunuyor.Gelişmiş CarPlay deneyimiCarPlay, rota planlamayı, aramayı ve navigasyonu kolaylaştırmanın yanı sıra Çin’de Kavşak Görünümü özelliğine de sahip. Ayrıca Favoriler ve Koleksiyonlar özellikleri CarPlay’de de bulunuyor.Akıllı Siri özellikleriApple Podcasts ve Harita’da Siri kişiye özel önerilerde bulunuyor. Hatta mesajlardaki anımsatıcıları ve üçüncü taraf uygulamalarındaki etkinlikleri algılayabiliyor.Ses uygulamaları için SiriKitSiri şimdi üçüncü taraf uygulamalarıyla müzik, podcast, sesli kitap ve radyo çalabiliyor.Hindistan İngilizcesi ses seçeneğiSiri şimdi Hindistan İngilizcesiyle konuşan yeni bir ses seçeneğine sahip.Etkileşimli kestirmelerKestirmeler, uygulamalarınızla etkileşime geçerken karşılıklı konuşma şeklinde iletişim kurmanıza olanak vererek daha güçlü hale geliyor.Yerleşik Kestirmeler uygulamasıYerleşik hale gelen Kestirmeler uygulamasıyla şimdi tüm kestirmeleriniz aynı çatı altında.Önerilen otomasyonlarKişiselleştirilmiş bir günlük rutin ekleyerek gününüzü kolaylaştırmak için Kestirmeler uygulamasını kullanmaya başlayın.**OtomasyonlarKestirmelerin otomatik olarak çalışmasını sağlayan tetikleyiciler ayarlayın.**Siri ile Mesajları SeslendirTelefonunuz ulaşamayacağınız bir yerdeyken Siri, mesajlaşma uygulamalarınızdan gelen bildirimleri ikinci nesil AirPods’unuza okuyabiliyor.5Ortak dinlemeİki çift AirPods’u tek bir iPhone ile eşleştirin ve arkadaşınızla birlikte aynı şarkının veya filmin keyfini çıkarın.*Ad ve fotoğraf paylaşmaBir yazışmaya başlarken veya diğer kişi bir mesajı yanıtladığında otomatik olarak adınızı ve fotoğrafınızı paylaşın. Herkesle veya yalnızca kişilerinizle paylaşmayı ya da hiç paylaşmamayı siz seçin. Hatta dilerseniz fotoğrafınızın yerine bir Animoji, resim veya monogram kullanın.Memoji çıkartmalarıMesajlar’da çeşitli duyguları ifade edebilmek için Memoji ve Animoji karakterlerinizle otomatik çıkartma paketleri oluşturun.Gelişmiş aramaMesajlar’daki arama özelliği,aradığınızı bulmanızı daha da kolaylaştırıyor. Siz tek bir harf bile yazmadan, arıyor olabileceğiniz son mesajları, kişileri, fotoğrafları, bağlantıları ve konumları gösteriyor. Arama yapmak için yazmaya başladığınızda Mesajlar sonuçları kategorize ediyor ve aramanızla eşleşen sözcükleri vurguluyor. Aradığınız bir mesajıbulmak için kişisel yazışmalarda da arama yapabiliyorsunuz.Gelişmiş detay bölmesiYazışmada paylaşılan bağlantıları, konumları ve ekleri düzenleyen detay bölmesi, aradığınızı tek bir bakışta bulmanızı kolaylaştırıyor.Gelişmiş Memoji özelleştirmeMakeup özelliği allık ve göz farını kişiselleştirmenize olanak veriyor ve tam istediğiniz görünümü elde etmenizi kolaylaştıran düzenleme araçları sunuyor. Tel takarak dişlerinizi kişiselleştirebiliyor, burnunuza, kaşınıza, göz kapağınıza ve ağız çevrenize piercing’ler ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca 30 yeni saç stili, 15 yeni baş aksesuarı, daha fazla küpe ve gözlük seçeneği bulunuyor.Yeni AnimojiFare, ahtapot ve inek olmak üzereüç yeni Animoji karakteriyle şimdi kendinizi ifade etmek için dahafazla seçeneğiniz var.Animoji donanım desteğiA9 veya daha yeni bir çipe sahip tüm aygıtlar Memoji ve Animoji çıkartma paketlerini destekliyor.KlavyeKaydırarak veya dokunarak yazmaKaydırarak ve dokunarak yazma arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabiliyorsunuz. Böylece cümlenin ortasında olsanız bile size daha rahat gelen yöntemi seçebiliyorsunuz.Alternatif sözcük seçenekleriTahmin çubuğunda çıkan alternatif sözcük seçenekleri sayesinde kolayca farklı bir sözcük seçebiliyorsunuz.Dikte’de otomatik dil seçimiDikte, kullanıcının konuştuğu dili otomatik olarak algılıyor. Dikte dili, aygıtta etkinleştirilmiş dört adede kadar dil arasından seçiliyor.AnımsatıcılarYepyeni tasarımYeniden tasarlanan Anımsatıcılar uygulaması, anımsatıcılarınızı oluşturmanın, düzenlemenin ve takip etmenin daha güçlü ve akıllı yollarını sunuyor.Yeni hızlı araç çubuğuKlavyenin hemen üzerinde yer alan yeni hızlı araç çubuğuyla anımsatıcılara saat, tarih, konum, bayrak ve hatta dosya eklemek hiç olmadığı kadar kolay. Bunun için başka bir ekrana geçmeniz bile gerekmiyor.Siri’den anımsatıcı önerileriMesajlar’da biriyle yazışırken Siri anımsamak isteyebileceğiniz şeyleri anlıyor ve anımsatıcı oluşturmanız için öneride bulunuyor.EklerAnımsatıcılarınızı fotoğraf, belge, taranmış dosya ve web bağlantısı gibi eklerle daha bilgilendirici ve kullanışlı hale getirin.Alt görevler ve liste gruplarıŞimdi anımsatıcılarınızı düzenlemenin daha da kullanışlı yolları var. Sürükleyip bırakarak alt görevleri tek anımsatıcının altına ekleyin. Veya birden fazla listeyi bir arada gruplandırın.Akıllı listelerAnımsatıcılarınızı, onları otomatik olarak düzenleyen ve gösteren akıllı listelerle takip edin. Bugüne planlanmış anımsatıcılarınızı, önemli olarak işaretlenmiş anımsatıcıları veya tüm listelerdeki tüm anımsatıcılarınızı tek bir yerde görüntüleyin.Mesajlar entegrasyonuAnımsatıcınızda bir kişiyi etiketleyin, daha sonra Mesajlar’da bu kişiyle yazıştığınızda o anımsatıcıyı ekranda görün.Liste görünümünü kişiselleştirmeMuhteşem 12 renk ve etkileyici 60 sembol arasından seçtiklerinizle, kişisel veya paylaşılan iCloud listelerinizin görünümünü özelleştirin.CarPlayCarPlay Kontrol PaneliHaritalara, ses denetimlerine ve akıllı Siri önerilerine tek bir yerden erişmenizi sağlayan yepyeni bir görünüm.Takvim uygulamasıYeniden tasarlanan Takvim uygulaması sayesinde, gün içinde yapacaklarınıza hareket halindeyken hızlıca göz atın.Yol tarifi almak veya bir toplantıya bağlanmak için dokunmanız yeterli.Ana Ekran’daki yeniliklerYenilenen CarPlay Ana Ekranı, yuvarlatılmış köşeler, yeni tablo görünümleri ve yeniden tasarlanmış durum çubuğuyla modern bir görünüme sahip.Apple Music’teki yeniliklerYeniden tasarlanan Apple Music uygulaması, yeni müzikler keşfetmeyi ve eski favorilerinizi bulmayı daha da kolaylaştırıyor.Şu An Çalınan ekranındaki albüm kapaklarıOtomobil üreticileri yolculuğunuz sırasında mükemmel şarkıyı, albümü veya çalma listesini daha kolay bulabilmeniz için albüm kapaklarını gösterebiliyorlar.Bluetooth üzerinden albüm kapaklarıiOS, AVRCP 1.6 standardını destekliyor. Yani, desteklenen bir araç kiti veya hoparlöre bağlandığınızda albüm kapakları da gösteriliyor.Apple Harita güncellemeleriApple Harita, ekranda ilgilendiğiniz başka şeyler olduğunda bile her zaman gösterge panelinde kalıyor.Apple Harita’da Kavşak GörünümüCarPlay’deki Apple Harita, kavşaklarda daha fazla ayrıntıya yer veriyor.Daha küçük bir Siri ekranıSiri, ekranın yalnızca bir kısmını kaplıyor. Böylece Siri’den bir şey isterken yol tarifi gibi diğer şeyleri takip etmeyi sürdürebiliyorsunuz.Ayarlanabilir ekran boyutuOtomobil üreticileri, ekran boyutlarını dinamik olarak ayarlayan CarPlay sistemleri geliştirebiliyorlar.İkinci video akışı desteğiOtomobil üreticileri, gösterge gruplarında veya baş üstü göstergelerinde olduğu gibi ikinci bir ekranda bilgi gösterebilen CarPlay sistemleri geliştirebiliyorlar.Farklı ekran boyutları içinCarPlay desteğiOtomobil üreticileri, dikdörtgen şeklinde olmayan ekranlardaköşeden köşeye görüntü sağlayan CarPlay sistemleri geliştirebiliyorlar.Hey Siri desteğiOtomobil üreticileri, yerel mikrofon üzerinden “Hey Siri” isteklerini algılayan CarPlay sistemleri geliştirebiliyorlar.Araba Kullanırken Rahatsız EtmeBildirimlerin görüntülenmesini durdurmak için CarPlay’de Araba Kullanırken Rahatsız Etme özelliğini etkinleştirebiliyorsunuz.Açık modCarPlay için açık mod, gözleri zorlamayan bir alternatif sunuyor.AyarlarEkran ve Rahatsız Etme ayarlarını istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz.Bağımsız uygulama görünümleriiPhone’da açık olan bir uygulama, CarPlay ekranında açık olanı etkilemiyor. Böylece yolcular aygıtta şarkı seçerken sürücü Harita’ya bakmaya devam edebiliyor.PerformansDaha hızlı açılan uygulamalarUygulamalar iOS 13’te 2 kata kadar daha hızlı açılıyor.6Face ID’de daha hızlı kilit açmaiPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’ın kilidini açmak yüzde 30’a kadar daha hızlı.7Daha az yer kaplayan uygulamalarYeni sıkıştırma yöntemi sayesinde App Store’daki uygulamalar yüzde 50’ye kadar daha az yer kaplayacak.6Daha küçük uygulama güncellemeleriUygulama güncellemeleri ortalama yüzde 60’a kadar küçülecek.6Artırılmış GerçeklikMotion Capture desteğiMotion Capture, geliştiricilerin insan hareketlerini uygulamalara entegre etmelerine olanak veriyor.8People Occlusion özelliğiAR içerikleri doğal bir şekilde kişilerin önünde veya arkasında görünüyor. Bu özellik daha etkileyici AR deneyimlerine ve yeşil ekran tarzında eğlenceli uygulamalara olanak veriyor.8Çok Daha FazlasıApp StoreApple ArcadeHiçbir reklam veya ek satın alma olmadan 100’den fazla muhteşem yeni oyun sunan bir oyun aboneliği servisi. Tek bir abonelikle App Store’dan dilediğiniz Apple Arcade oyununu indirip oynayabiliyorsunuz. Ve koleksiyona düzenli olarak yeni oyunlar ekleniyor. Apple Arcade oyunlarına iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’den erişebiliyorsunuz. Ve tüm oyunlar offline da oynanabiliyor.Arapça ve İbranice desteğiApp Store şimdi tüm hikayeler, koleksiyonlar, listeler, ürün sayfaları ve aramalarda Arapça ve İbranice dillerini destekliyor.Hücresel bağlantı üzerinden büyük uygulamaları indirmeUygulamaları ve oyunları hücresel bağlantı üzerinden indirmeyi seçebiliyorsunuz.Araba Kullanırken Rahatsız EtmeToplu taşıma algılamaAraba Kullanırken Rahatsız Etme özelliği, toplu taşımayı kullandığınızda devreye girmiyor.AyarlarDüşük Veri ModuDüşük Veri Modu, hücresel ağınızda veya seçtiğiniz Wi-Fi ağlarında veri kullanımını azaltmaya yardımcı oluyor. Düşük Veri Modu etkinken, siz manuel olarak seçmedikçe, bir dizi otomatik güncelleme duraklatılıyor. Örneğin Fotoğraflar uygulaması eşzamanlamayı duraklatıyor.ÇinYüksekliği ayarlanabilenel yazısı klavyesiSekmeyi yukarı doğru çekerek el yazısı klavyesinde kendinize yazı yazacak daha fazla alan yaratın.Kantonca için yazım tahminleriCangjie, Vuruş ve El Yazısı klavyeleri için yeni tahminler, Kantonca klavye kullanan kişiler için daha anlamlı karakter ve emoji tahminleri sunuyor.Diller38 yeni dil klavyesiiOS 13’te aşağıdaki diller için 38 yeni klavye dili bulunuyor: Arnavutça, Assam, Bodo, Birmanca, Kantonca, Maldivce, Dogri, Faroece, Keşmirce (Arap alfabesi, Devanagari), Kazakça, Kmerce, Konkani, Kürtçe (Arap alfabesi, Latin alfabesi), Kırgızca, Laoca, Malayca (Arap alfabesi), Manipuri (Bengal alfabesi, Meetei Mayek), Maithili, Maltaca, Mongolca, Nepalce, Peştuca, Sanskritçe, Santali (Devanagari, Ol Chiki), Sindhi (Arap alfabesi, Devanagari), Seylanca, Tacikçe, Tongaca, Türkmence, Uygurca ve Özbekçe (Arap alfabesi, Kiril alfabesi, Latin alfabesi).Yazım tahmini dilleriSıradaki kelime tahminleri şimdi İsveççe, Felemenkçe, Vietnamca, Kantonca, Hintçe (Devanagari), Hintçe (Latin) ve Necd Arapçası klavyelerde destekleniyor. Siz yazdıkça klavye zaman içinde öğrenmeye devam ediyor ve kullanabileceğiniz kelimeyi veya emoji’yi tahmin ediyor.SözlüklerŞimdi Tayca ve İngilizce çift dilli sözlük ile Vietnamca ve İngilizce çift dilli sözlük de kullanıma sunuluyor.Ayrı emoji ve dünya tuşlarıBirden fazla dil kullanan kişiler, diller ve emoji’ler arasında geçiş yapmak için kullanılan ayrı tuşlar sayesinde şimdi daha kolay geçiş yapabiliyor.Uygulamaya özel dil seçmeÜçüncü taraf uygulamalarını sistem dilinizden farklı bir dilde kullanabiliyorsunuz.Braille tabloları50’nin üzerinde yeni uluslararası Braille tablosu için destek sunuluyor.DosyalarDetaylı üst verilerSütun Görünümü son derece detaylı üst veriler sunuyor. Bu sayede, gezinirken her dosyanın detaylarını görebiliyorsunuz.İndirilenler klasörüYeni indirilenler klasörü, internetten indirdiğiniz içeriklere ve Safari veya Mail’den gelen eklere erişebileceğiniz bir merkez görevi görüyor.Harici sürücü desteğiUSB sürücü, SD kart veya sabit sürücülerdeki dosyalara erişin.iCloud Drive klasör paylaşımıArkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla iCloud Drive’da klasörler paylaşın. Hatta onlara kendi dosyalarını ekleyebilmeleri için erişim imkanı verin.*Yerel depolamaSabit sürücünüzde klasör oluşturun ve favori dosyalarınızı ekleyin.Sıkıştırma ve açmaMail aracılığıyla kolayca paylaşım yapabilmek için, seçtiğiniz dosyaları sıkıştırın. Klasörde açmak ve dosyalara erişmek için, sıkıştırılmış dosyaya dokunun.Dosya sunucularıDosyalar’dan SMB’yi kullanarak, iş yerinizden veya evinizdeki bir PC’den dosya sunucusuna bağlanın.Klavye kestirmeleriYeni klavye kestirmeleri, Dosyalar’da gezinmeyi daha da kolay hale getiriyor.Arama önerileriArama önerileriyle, aradığınız şeyi bulmak çok kolay. Sonuçlarınızı hızlıbir şekilde filtrelemek için öneriye dokunmanız yeterli.Belge TarayıcısıFiziksel belgelerin dijital kopyalarını oluşturun ve bu kopyaları doğrudan saklamak istediğiniz yere koyun.Ekran SüresiToplu uygulama sınırlarıUygulama kategorilerini, spesifik uygulamaları veya sitelerini web birleştirerek toplu sınırlar oluşturun.Kullanım verileriKullanım verileri şimdi 30 günü kapsıyor. Bu sayede önceki haftaların Ekran Süresi rakamlarını karşılaştırabiliyorsunuz.İletişim sınırlarıHem gün içinde hem de Atıl Süre boyunca çocuklarınızın iletişime geçebileceği ve çocuklarınızla iletişime geçebilecek kişileri denetleyin.*Çocuklar için kişiler listesiEbeveynler, Ekran Süresi özelliğini kullanarak çocuklarının aygıtlarında görünen kişileri yönetebiliyorlar.Bir dakika dahaEkran Süresi sınırına ulaşıldığında hızlı bir şekilde işinizi kaydetmek veya oynadığınız oyundan çıkış yapmak için “bir dakika daha” seçeneğine dokunun.Bulİki uygulama bir aradaiPhone’umu Bul ve Arkadaşlarımı Bul uygulamaları şimdi kullanıcı dostu tek bir uygulamada birleşerek, önem verdiğiniz kişileri ve aygıtları bulmanıza yardımcı oluyor.Offline aygıtları bulmaKitle kaynaklı konum bilgilerini kullanarak, kayıp aygıtınızı Wi-Fi veya hücresel ağa bağlı olmasa da bulabiliyorsunuz. Aygıtınızı kayıp olarak işaretlediyseniz, aygıtınızın yakınlarındaki başka bir Apple kullanıcısının aygıtı onun Bluetooth sinyalini algılayarak konumunu size bildirebiliyor. Tamamen anonim olanbu işlem aynı zamanda uçtan uca şifrelemeyle güvence altına alınıyor.Bu sayede herkesin gizliliğikorunmuş oluyor.FontlarÖzel fontlarŞimdi özel fontlar yükleyerek favori uygulamalarınızda kullanabiliyorsunuz.Fontları yönetmeYüklediğiniz fontları Ayarlar’da kolayca bulun ve yönetin.App StoreApp Store’da sunulan fontları bulmak ve yüklemek kolaylaşıyor.HindistanSiri’den Hindistan İngilizcesi ses seçeneğiiOS 13, yepyeni ve daha doğal Hindistan İngilizcesi konuşan erkek ve kadın Siri seslerini kullanıma sunuyor.Gelişmiş dil kurulumuYeni bir aygıtı kurarken iOS 13 birden fazla dil konuşuyor olabileceğinizi algılarsa size gelişmiş seçenekler sunuyor. Klavyenize işinize yarayabilecek dilleri, dikte dillerini ve tercih edilen dilleri eklemeyi öneriyor.Tüm Hint dilleri için destek15 yeni Hint dili klavyesinin eklenmesiyle iOS 13 şimdi 22 Hint dilinin tamamını destekliyor: Assam, Bodo, Dogri, Keşmirce (Arap alfabesi, Devanagari), Konkani (Devanagari), Manipuri (Bengal alfabesi, Meetei Mayek), Maithili, Nepalce, Sanskritçe, Santali (Devanagari, Ol Chiki) ve Sindhi (Devanagari, Arap alfabesi).Hintçe ve İngilizce çift dilli klavyeHintçe (Latin) ve İngilizce çift dilli klavye, yazım tahminleri de dahil olmak üzere destekleniyor.Hintçe için yazım tahminiHintçe (Devanagari) klavye, siz yazarken bir sonraki kelimeyi öneren ve zaman içinde yazma biçiminizi öğrenen yazım tahminleri özelliğini destekliyor.Hint dilleri için yeni sistem fontlarıGujarati, Gurmukhi, Kannada ve Oriya Dili için tasarlanan dört yeni sistem fontu, Safari gibi uygulamalarda bir şeyler okurken, Mesajlar ve Mail’de yazarken veya Kişiler arasında gezinirken daha net bir görünüm ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.Yeni Hint dili belge fontlarıAssam, Bengalce, Guceratça, Hintçe, Kannada, Malayalamca, Marathi, Nepalce, Oriya Dili, Pencapça, Sanskritçe, Tamilce, Teluguca ve Urduca için 30 yeni belge fontu bulunuyor.Video indirmede sıkışmayı önleme optimizasyonuHotStar ve Netflix gibi video izleme uygulamaları, içeriklerinizi indirmek için günün en uygun saatlerini ayarlayarak ağ sıkışıklıklarından ve yüksek hücresel veri ücretlerinden kaçınmanızı sağlayabiliyor.KişilerYeni ilişki etiketleriKişiler’deki yüzlerce yeni ve daha spesifik ilişki etiketi, her gün büyüyen kişiler listelerinizi yönetmenize yardımcı oluyor.Memoji oluşturmaKendiniz ve diğer kişileriniz için doğrudan Kişiler’de bir Memoji oluşturun.KitaplarOkuma hedefleriSıra beklerken, işe giderken veya yatmadan önce beş dakika kitap okuyarak Günlük Okuma Hedefi’nize ulaşın. Bu Yıl Okunan Kitaplar koleksiyonuyla başarılarınızı kutlamak için çizelgeler oluşturun ve bitirdiğiniz kitapları paylaşın.KurumsalKendi Aygıtınızı Getirin programı için veri ayırmaKendi Aygıtınızı Getirin programı için özel olarak tasarlanan ve Kullanıcı Kaydı adı verilen yeni bir yönetim türü, kurumsal verilerinizi korurken kullanıcı gizliliğini de güvenceye alıyor.**Aygıt kaydı için modern kimlik doğrulamaOtomatik Aygıt Kaydı sırasında özel içerikler sunarak güvenliği artırın ve kullanıcılara ilgilerini çekecek bilgiler gösterin.Şirketler için Apple ID YönetimiÇalışanlar için Apple ID’ler oluşturup yöneterek, onların iCloud Notları gibi servislere erişmelerini sağlayın.Tek oturum açma uzantısıKimlik sağlayıcılara ve uygulama geliştiricilere yönelik API’lar, kullanıcıların Face ID ve Touch ID’nin güvenliğinden faydalanarak uygulama ve web sitelerine sorunsuz bir şekilde giriş yapmalarını sağlıyor.MailÇok renkli bayraklarBir mail mesajına bayrak eklerken birçok renk arasından seçiminizi yapın. Renkli bayraklar iCloud üzerinden tüm aygıtlarınızdaki Mail’e eşzamanlanıyor. Bayrakları dilediğiniz zaman değiştirebiliyor veya silebiliyorsunuz.Gönderen engellemeBelirli bir gönderenden gelen tüm mailleri engelleyin ve mesajları doğrudan çöp sepetine taşıyın. Bir göndereni engellediğinizde tüm Apple aygıtlarınızda engellemiş oluyorsunuz.Genişletilmiş Yanıtla menüsüYanıtla menüsünde yer alan yanıtla, tümünü yanıtla, ilet ve yazdır seçeneklerinin yanı sıra yanıtlarıbildir, okunmamış olarak işaretle, istenmeyene taşı, farklı mailkutusuna taşı, bayrak ekle ve yeni Konu Grubunun Sesini Kapatseçenekleri de bulunuyor.Konu Grubunun Sesini KapatFazla aktif bir mail yazışmasından gelen bildirimleri tüm Apple aygıtlarınızda kolayca sessize alın.Yeni biçim çubuğuYazı yazarken klavyenin üzerinde beliren yeni ve pratik biçim çubuğu, kapsamlı biçimlendirme seçeneklerinin yanı sıra belge tarama, fotoğraf veya video ekleme, dosya ekleme ve çizim ekleme gibi mail eki seçenekleri sunuyor.Masaüstü seviyesinde metin biçimlendirmeYeni menü, profesyonel görünen bir mail yazmanıza olanak veren kapsamlı metin biçimlendirme araçları sunuyor. Biçimlendirme menüsünde yeni font stili, boyut, renk, üstü çizili metin, hizalama, numaralı ve madde işaretli listeler, girintilendirme ve çıkıntılandırma gibi seçenekler yer alıyor.Güncellenmiş fotoğraf seçiciYeni fotoğraf seçici, ekranın alt kısmında yer alıyor. Böylece fotoğraf seçerken mail’inizi görebiliyorsunuz.Adresler için güncellenmiş otomatik tamamlamaBir mail adresine alıcı eklerken, Mail uygulaması her gönderenin altında mail adresi seçeneklerini listeliyor.Metin DüzenlemeKaydırma çubuğunu sürüklemeKaydırma çubuğunu sürükleyerek uzun belgelere, web sayfalarına ve sohbetlere anında göz atın.İmleci hareket ettirmeŞimdi imleç çok daha hızlı ve hassas bir şekilde hareket edebiliyor. İmleci istediğiniz yere götürmek için tutup sürüklemeniz yeterli. İmleç otomatik olarak çizgilere ve kelimelerin arasına oturuyor.Metin seçimiMetinleri seçmek için sadece dokunun ve kaydırın. Cümle ve paragrafları hızlı bir şekilde seçmek için üç dört kez dokunun.Akıllı seçimAdresleri, telefon numaralarını, mail adreslerini ve çok daha fazlasını hızlı bir şekilde seçmek için çift dokunun.Kesme, kopyalama ve yapıştırma hareketleriYeni hareketlerle kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak şimdi çok kolay. Hızlı bir şekilde kopyalamak için üç parmağınızla kıstırın, kesmek için üç parmağınızla iki kez kıstırın, üç parmağınızla bırakarak yapıştırın.Hareketleri geri alma ve yinelemeSola doğru üç parmağınızla kaydırarak hareketi geri alın, üç parmağınızı sağa doğru kaydırarak yineleyin.Çoklu seçimİki parmağınızla dokunup sürükleyerek mail mesajlarını, dosyaları ve klasörleri hızlı bir şekilde seçin.MüzikEşzamanlı şarkı sözleriEn sevdiğiniz parçaları dinlerken eşlik etmek için şarkı sözlerini açın. Sözler müzikle eşzamanlı olarak görünüyor, böylece şarkının neresinde olduğunuzu ve sırada ne olduğunu her zaman biliyorsunuz. En sevdiğiniz bölüme gitmek için kaydırın ve istediğiniz sözlere dokunun. Muhteşem animasyonlarla favori şarkılarınıza eşlik etmek şimdi çok daha zevkli.SıradakiTek bir dokunuşla, çalacak şarkıların sırasını ve hangi çalma listesinden, albümden veya istasyondan çaldığını görün. Bir sonraki şarkının ne olduğunu her zaman bilin ve sıralamayı kolayca değiştirin.NotlarGaleri görünümüŞimdi notlarınızı küçük resimler halinde görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede, özellikle resim, çizim veya Apple Pencil ile oluşturulmuş el yazısı içeren notlarınız içinde aradığınızı hızla ve kolayca bulabiliyorsunuz.Paylaşılan klasörlerBir klasör üzerinde birlikte çalışırken diğer kişilere kendi notlarını,eklerini veya alt klasörlerini ekleyebilmeleri için içeriklere erişim hakkı verin.Daha güçlü arama özellikleriArama özelliği, notlarınızda neler olduğunu görsel olarak tanıyabiliyor ve fiş veya fatura gibi taranmış belgelerde belirli bir metni bulmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca tek dokunuşla arama önerileri alabiliyorsunuz.Yeni yapılacaklar listesi seçenekleriSürükleyip bırakarak listeyi hızla düzenleyin, kaydırarak maddelere girinti ekleyin ve tamamlanmış maddeleri otomatik olarak listenin alt kısmına gönderin. Bir yapılacaklar listesini tamamladıktan sonra tekrar kullanmak isterseniz tek dokunuşla tüm işaretleri kaldırın ve yeniden başlayın.Klasör ve not yönetimiNotlarınızı klasörler ve alt klasörler oluşturarak düzenleyin ve klasörlerinizin her biri için tercih ettiğiniz sıralama seçeneğini belirleyin.Yalnızca görüntüleNotları ve klasörleri yalnızca görüntüle ayarıyla paylaşıma açın, değişiklik yapabilen sadece siz olun.Oyun KumandalarıPlayStation 4 kumanda desteğiPlayStation 4 oyun kumandanızı iPhone ile kullanın.Bluetooth özellikli Xbox Kablosuz Oyun KumandasıBluetooth özellikli Xbox Kablosuz Oyun Kumandanızı iPhone’a bağlayın.Paylaşım SayfasıDaha akıllı paylaşım sayfasıHızlı bir şekilde içerik paylaşmanın en popüler yolu, şimdi daha akıllı ve daha hızlı.Tek dokunuşla önerilerBir fotoğraf veya belge paylaşırken bu içeriği kimle paylaşabileceğiniz veya hangi uygulamayı kullanabileceğinizle ilgili öneriler alın. Tek bir dokunuşla paylaşım yapın.Paylaşma sırasıAirDrop üzerinden çevrenizdeki kaç kişiye içerik gönderebileceğinizi kolayca görebiliyorsunuz. Hatta uygulamalar, paylaştığınız içeriğe göre akıllı bir şekilde sıraya koyuluyor.Yeni eylemlerPaylaştığınız içeriklerle ilgili seçenekleri özelleştirebiliyorsunuz. Örneğin bir arkadaşınıza gönderdiğiniz fotoğraflardan Live Photo özelliğini veya konum bilgilerini çıkarabiliyorsunuz.Pil ÖmrüOptimize edilmiş pil şarjıŞimdi iPhone’unuzun tam şarjlı olarak geçirdiği süreyi azaltan ve böylece pilinizin eskime hızını düşüren bir seçenek var. iPhone, aygıt içi yapay öğrenme teknolojisinden yararlanarak gündelik şarj rutininizi zamanla tanıyor. Şarjınız yüzde 80’in üzerine çıktığında, şarjı tamamlamak için telefonunuzu tekrardan kullanacağınız zamanı bekliyor.Reality ComposerAR deneyimleri yaratmak için tasarlanmış yeni iOS 13 uygulamasıiOS geliştiricilerine yönelik yeni Reality Composer uygulaması, 3D deneyiminiz olmasa bile artırılmış gerçeklik deneyimleri üretmenizi ve prototipler oluşturmanızı hızlı ve kolay hale getiriyor.SafariGüncellenen başlangıç sayfasıGüncellenen başlangıç sayfası tasarımı favorilerinizin yanı sıra sık ziyaret ettiğiniz ve en son ziyaret ettiğiniz web sitelerini içeriyor. Bu sayede, istediğiniz siteye hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Siri önerileri, gezinme geçmişinizdeki en çok ilginizi çeken web sitelerini, sık ziyaret ettiğiniz siteleri, Mesajlar uygulamasından size gönderilen bağlantıları ve çok daha fazlasını gösteriyor.İndirme Yöneticisiİndirmekte olduğunuz dosyaların durumunu kontrol edin, indirdiğiniz dosyalara hızla erişin, bu dosyaları üzerinde çalıştığınız dosyaya veya mail’e sürükleyip bırakın. Hatta dilerseniz, işlerinizi hallederken arka planda dosya indirmeye devam edebilirsiniz.Fotoğraf yüklerken yeniden boyutlandırmaFotoğrafınızı yüklemeden önce yeniden boyutlandırarak küçük, orta, büyük veya gerçek boyut seçeneklerinden birini tercih edin.Web Sitesi Görünümü menüsüAkıllı Arama alanındaki yeni Görünüm menüsü, metin boyutu denetimlerine, Okuyucu görünümüne ve sitelere özel ayarlara hızlı erişim imkanı sağlıyor.Siteye özel ayarlarZiyaret ettiğiniz web sitesine bağlı olarak kamerayı, mikrofonu veya konum erişimini etkinleştirmeyi seçin. Dilerseniz web sitelerini masaüstü veya mobil versiyon olarak görüntülemeyi seçebiliyor, Okuyucu görünümünü kullanabiliyor ve siteye özel içerik engelleyicilerini etkinleştirebiliyorsunuz.Sayfa yakınlaştırmaWeb sitelerindeki metinleri hızlı bir şekilde yakınlaştırın ve uzaklaştırın.Açık sekmeleri yer imi olarak kaydetmeBir dizi açık sekmeyi Yer İmleri’ne ekleyin, dilediğiniz zaman hızlı bir şekilde bu sekmeleri tekrar açın.Akıllı Arama alanından açık sekmeye atlamaZaten açık olan bir web sitesinin adresini yazmaya başladığınızda Safari sizi açık sekmeye yönlendiriyor.Genişletilmiş mail paylaşma seçenekleriYeni seçenekler sayesinde, web sayfalarını mail aracılığıyla bağlantı veya PDF olarak ya da paylaşım sayfasından Okuyucu görünümünde gönderebiliyorsunuz.Zayıf parola uyarılarıYeni bir web sitesinde hesap açarken zayıf bir parola kullanmaya çalıştığınızda Safari sizi uyarıyor.iCloud uçtan uca şifrelemeiCloud ile eşzamanlanan Safari geçmişiniz ve açık sekmeleriniz şimdi uçtan uca şifrelemeyle korunuyor.SağlıkDöngü takibiMenstrüel döngünüzle ilgili önemli verileri takip edin. Kanama düzeyini, kramp veya baş ağrısı gibi semptomları ve lekelenme olup olmadığı gibi bilgileri girerek âdet döneminizin kaydını tutun. Bazal vücut ısısı ve ovulasyon testi sonuçlarınız gibi, doğurganlık açısından önemli ölçümleri kaydedin.Âdet TahminiÖnünüzdeki üç döngü boyunca âdet dönemlerinizin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğiyle ilgili tahminleri görüntüleyin.Doğurganlık Dönemi TahminiÖnünüzdeki üç döngü boyunca doğurganlık döneminizin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğiyle ilgili tahminleri görüntüleyin.Âdet bildirimleriÂdet döneminizi kaydetmenizi hatırlatan ve bir sonraki âdetdöneminiz yaklaşırken size haberveren bildirimler alın.Doğurganlık Dönemi bildirimiDoğurganlık döneminiz yaklaştığında bildirim alın.Döngü GeçmişiHer bir döngüde kaydettiğiniz âdet dönemi, semptomlar, doğurganlık dönemi ve âdet süresi gibi bilgilerle menstrüel döngü geçmişinizin tamamını görüntüleyin.Döngü İstatistikleriSon âdet döneminizin tarihini, âdet döneminizin genelde ne kadar sürdüğünü, âdet dönemi süresinin değişkenliğini, menstrüel döngünüzün genelde ne kadar sürdüğünü vedöngü süresinin değişkenliğini görüntüleyin.Görselleştirilmiş Menstrüel DöngüGeçmişteki ve gelecekteki âdet dönemlerinize, not ettiğiniz semptomlara ve doğurganlık dönemlerinize göz atmak için günlük kayıtlarınız arasında gezinin.Yeni Özet görünümüYeni Özet görünümü, uyarılar, favorileriniz arasından en son girişler, öne çıkanlar ve etkinleştirmek istediğiniz yeni özellikler gibi en önemli bilgileri dinamik bir şekilde gösteriyor.Öne ÇıkanlarEn sık kullandığınız uygulama ve aygıtlardan gelen verileri kullanarak, karşılaştırmalı çubuk ve çizgi grafikler gibi otomatik oluşturulmuş tablo ve çizelgeleri görebiliyorsunuz.Arama ve Göz AtmaYeni veri türü sınıflandırması ve tüm sağlık verilerini tarayan gelişmiş arama özelliğiyle, ihtiyacınız olan şeyleri kolayca bulun.İnteraktif grafik ve filtrelerGeçmişe ait verilerinizi saat, gün, hafta, ay veya yıla göre görüntüleyin. Geçmiş ortalaması, günlük ortalama, en yeni, kapsam ve uyarılar gibi filtreleri kullanın.EğitimMenstrüel döngünüz ve işitme sağlığınızla ilgili daha fazla bilgi edinin.Yeni profil sayfasıTıbbi kimlik, sağlık kayıtları hesapları, bağlı uygulamalar ve aygıtları içeren tek bir profilden kişisel sağlığınızı takip edin.Ortam Ses DüzeyiApple Watch’ta bulunan, desibel seviyelerini Normal ve Yüksek olarak iki farklı derecede sınıflandıran Gürültü uygulamasında bildirimleri ve ortam ses düzeylerini görüntüleyin.Kulaklık Ses DüzeyiKullandığınız kulaklıkların ses düzeyini, desibel seviyeleri Normal ve Yüksek olarak iki farklı derecede sınıflandırılmış olarak görüntüleyin.Odyogramlarİşitme testlerinden çıkan odyogramları takip edin.Ağız SağlığıYeni bir veri türü olan Ağız Sağlığı’nı kullanarak diş fırçalama sürenizi takip edin.Aktivite EğilimleriSon 90 günü son 365 günle karşılaştıran temel aktivite ölçümleriyle uzun süreli gelişiminiz hakkında fikir sahibi olun. Düşüşe geçmeye başladıysanız yeniden eski temponuza dönebilmek için kişisel koç desteği alın. Aktif kaloriler, egzersiz yaptığınız dakikalar, ayakta durduğunuz saatler, ayakta durduğunuz dakikalar, mesafe, çıktığınız merdiven sayısı, antrenman sırasındaki yürüyüş ve koşu hızınız ve VO2 max olarak ölçülen kardiyo fitness düzeyinizle ilgili trend verilerini görüntüleyin.Sesli NotlarYakınlaştırmak için kıstırmaKayıtlarınızı daha hassas düzenleyebilmek için, dalga formunun üzerinde yakınlaştırarak kıstırma özelliğini kullanın.Sistem DeneyimiDenetim MerkeziŞimdi Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth aksesuarlarını doğrudan Denetim Merkezi’nden seçebiliyorsunuz.Yeniden tasarlanan ses düzeyi denetimiYeniden tasarlanan ses düzeyi denetimi şimdi sol üst köşede duruyor ve böylece içeriklerinizin önüne geçmiyor.İçerik önizlemesiMail mesajlarına, web bağlantılarına ve diğer içeriklere göz atmak şimdi daha kolay. İçerikle ilgili kısa bir genel bilgi edinmek için parmağınızı basılı tutmanız yeterli.Hızlı eylemlerUygulamaya özel eylemleri hızla gerçekleştirmek için uygulama simgesine basılı tutun.Dolby Atmos ses çalmaDolby Atmos, Dolby Digital veya Dolby Digital Plus fon müziklerine sahip içeriklerle büyüleyici surround ses deneyiminin keyfini çıkarın.8Gelişmiş QR kodu taramaDenetim Merkezi’nden erişebileceğiniz yeni QR kodu tarayıcısında, iyileştirilmiş QR kodu performansı, fener seçeneği ve gelişmiş gizlilik özellikleri sunuluyor.Tam sayfa işaretlemeBir web sayfasının, iWork belgesinin, mail’in veya haritanın tamamının ekran görüntüsünü alın ve işaretleyin.TakvimEtkinliklere yeni içerikler ekleyiniOS 13, Takvim’deki etkinliklere içerik ekleme özelliğini destekliyor.TelefonBilinmeyen aramaları sessize almaYeni bir ayar, kullanıcıları bilinmeyen veya istenmeyen aramalardan koruyor. Bu ayar etkinleştirildiğinde iOS, Siri’nin akıllı özelliklerini kullanarak Kişiler, Mail ve Mesajlar’da kayıtlı olan numaralardan gelen aramaların çalmasına izin veriyor. Diğer tüm aramalar otomatik olarak sesli mesaja yönlendiriliyor.Wi-FiWPA3 Wi-Fi desteğiiOS, size daha güvenli bir gezinme deneyimi sunabilmek amacıyla Wi-Fi Alliance’ın en yeni standardını destekliyor.Otomatik kişisel erişim noktasıİnternet bağlantısı olmadığında size en yakın iPhone kişisel erişim noktanıza otomatik olarak bağlanın.Sabit kişisel erişim noktasıAygıtınız uyurken bile size en yakın iPhone kişisel erişim noktanıza bağlı kalın, gelen mesajları ve anlık bildirimleri almaya devam edin.Aile içi paylaşımlı erişim noktasıİnternet bağlantısı olmadığında ailenizin aygıtları size en yakın iPhone kişisel erişim noktanıza otomatik olarak bağlanabiliyor.Popüler Wi-Fi ağlarıiPhone’unuz, bulunduğunuz konumdaki hangi Wi-Fi ağlarının kullanıldığını algılıyor ve bu ağlardan biri müsait olduğunda size bildirim gönderiyor.Apple Alt Bilgisi*Sonbaharda sizinle.**30 Eylül 2019’da sizinle.iPhone XR ve daha yeni modeller tüm formatları destekler. Daha eski aygıt modelleri için sınırlamalar olabilir.iPhone XR ve daha yeni modellerde desteklenir.Yeni harita belirli şehir ve eyaletlerde kullanılabiliyor. Bu özellik 2019 yılı içinde ABD genelinde, 2020’de daha fazla ülkede kullanıma sunulacaktır.ABD’deki belirli şehirlerde kullanılabilir.30 Eylül’de sizinle. İkinci nesil AirPods ile çalışır. Siri için iPhone 4S veya daha yeni modeller, iPad Pro, iPad (3. nesil veya daha yeni modeller), iPad Air veya daha yeni modeller, iPad mini veya daha yeni modeller, iPod touch (5. nesil veya daha yeni modeller) ve internet bağlantısı gerekir. Mesajları Seslendir özelliği için uygulamaların SiriKit ile geliştirilmiş olması gerekir. Siri her dilde veya bölgede kullanılamayabilir ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Hücresel veri ücretleri uygulanabilir.Testler Apple tarafından Mayıs 2019’da, iOS 12.3 ve ön sürüm iPadOS ve iOS 13 yüklü, olması gereken en yüksek performansı destekleyen iPhone XS ve iPad Pro (11 inç) ile ön üretim App Store sunucu ortamında yeniden paketlenen üçüncü taraf uygulamaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Daha küçük uygulama indirme boyutları, en sık güncellenen uygulamalardan oluşan bir koleksiyonun ortalamasına göre belirlenmiştir. Performans, spesifik yapılandırmaya, içeriğe, pil sağlığına, kullanıma, yazılım sürümlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.Testler Apple tarafından Mayıs 2019’da, iOS 12.3 ve ön sürüm iPadOS ve iOS 13 yüklü, olması gereken en yüksek performansı destekleyen iPhone X ve iPhone XS Max ve iPad Pro (11 inç) ile aygıtı uyandırmak için yan ve üst düğmeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Performans, spesifik yapılandırmaya, içeriğe, pil sağlığına, kullanıma ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.iPhone XR veya daha yeni modellerde, 11 inç iPad Pro, 12.9 inç iPad Pro (3. nesil), iPad Air (3. nesil) ve iPad mini’de (5. nesil) desteklenir.iPhone XR ve daha yeni modellerde, 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro’da (3. nesil) desteklenir.Özellikler değiştirilebilir. Bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler her bölgede veya her dilde kullanılamayabilir.