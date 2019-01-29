iPhone'lar dinlenebiliyor mu? Apple, iOS işletim sisteminde yer alan bir açık ile gündemde. iOS 12.1 sürümündeki FaceTime açığı kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesine neden olabilir. İşte Facetime’ı iPhone veya iPad’inizden silmek için yapmanız gerekenler

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu sefer yeni ürünü ile değil bir açıkla gündemde. Söz konusu sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir. Zira Guardian yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu.



Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?



iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz. Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım, FaceTime’ın cihazlarında kapatmak.



FACETİME NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?



İşte Facetime’ı iPhone veya iPad’inizden silmek için yapmanız gerekenler...



1- Cihazınızı açın ve ayarlar kısmına girin



2- Arama kısmına FaceTime yazın



3- Çıkan ekranda FaceTime’ın yanındaki tuşa dokunarak etkisiz hale getirin.



Aynı işlemi iPad’lerinizden de yapabilirsiniz.