Apple, birçok iPhone kullanıcısı tarafından dile getirilen şüpheyi doğruladı ve eskiyen iPhone modellerini yavaşlattığını kabul etti

iOS işletim sistemine gelen yeni güncellemelerin eski iPhone modellerini yavaşlattığı uzun zamandır dile getirilen bir iddiaydı. Apple, bu konudaki sessizliğin ilk kez bozdu ve iddiaları kabul etti.



PİL PERFORMANSI DÜŞTÜĞÜ İÇİN...



Apple, eski iPhone modellerinin yavaşlatılmasının sebebinin cihazların ömrünü uzatmak olduğunu çünkü lityum iyon pillerin performansının zaman içerisinde düştüğünü açıkladı.



Geekbench teknoloji sitesi, hafta başında iddiaları test etmiş ve farklı iOS sürümlerinin bazı iPhone modellerini yavaşlattığını saptamıştı.



DİĞERLERİ DE YAPIYOR AMA HABERSİZ DEĞİL!



Habertürk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl kimi iPhone modelleri şarjları bitmemesine rağmen aniden kapanmaya başlamıştı. Apple, bu sorunun eskiyen lityum-iyon pillerden kaynaklandığını ve cihazların elektronik bileşenlerini korumak için kendilerini kapattıklarını belirtti.



Aslında telefon pili için tasarruf yazılım ve teknolojileri tüm büyük üreticilerce hazırlanıyor ve şu anki telefonlarda kullanılıyor. Ancak tek fark, Apple'ın bunu habersiz yapması.



iOS işletim sistemine eklenen yeni bir özellik, eski pillere sahip olan iPhone’ların işlem gücünü düşürerek telefonun kapanmasını engelliyor. Apple, bu özelliğin iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE cihazlarında kullanılmaya başlandığını ve son olarak iOS 11.2 sürümüyle iPhone 7’ye de getirildiğini duyurdu.



ulusal.com.tr