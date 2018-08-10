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Apple Music 6 ay süresince bedava oluyor!

Apple'ın popüler müzik servisi Apple Music'ten kullanıcıları çok sevindirecek bir haber geldi. Teknoloji devi, Apple Music servisini deneyimlemek isteyenler için servisini 6 ay süresince bedava yapmaya hazırlanıyor.

Apple Music 6 ay süresince bedava oluyor!

3 aylık deneme sürümü sunan Apple’ın müzik servisi, şimdi bu süreyi Amerika’da uzatmayı planlıyor. Verizon ile Apple arasına yapılan anlaşma ile Verizon Unlimited adlı paketi satın alan kullanıcılara 6 ay deneme süresi verileceği açıklandı.

Apple ile Verizon arasındaki bu anlaşma ilk defa Apple’ın müzik servisini kullanacakları ilgilendiriyor. Verizon’un pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Angie Klein, bu anlaşmanın sadece başlangıç olduğunu ilerleyen dönemlerde yeni anlaşmalar da yapılabileceğini belirtiyor. Ancak bu anlaşmaların ne yönde olacağı henüz kesinleşmiş değil.

Verizon müşterileri bu 6 aylık ücretsiz deneme kampanyasından 16 Ağustos 2018 tarihinden itibaren faydalanabilecek. Bu tarz bir işbirliği ülkemizde Spotify ile diğer operatörler ile yapılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Apple Music
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