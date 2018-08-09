Apple uygulama mağazası App Store’un ‘Bugün’ sekmesinde Apple Watch’a özel yüzme koleksiyonuna yer verdi.

Yaz mevsiminin bu en sıcak günlerinde kendini suya atıp serinlerken harcadığın kalorileri de hesaplamak isteyen Apple kullanıcıları için App Store’da bu hafta yayınlanan Apple Watch ile yüzme koleksiyonuna göz atmanızda fayda var.



Apple Watch Series 3 ile uyumlu bu uygulamalar, akıllı yüzme koçlarına dönüşerek bir motivasyon dalgası yaratmana yardımcı olacak.



Uygulamaları hemen kullanmaya başlamak için App Store’da yer alan bu uygulamaları iPhone’unuza indirmeniz yeterli.







APPLE WATCH SERIES 3’ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?



Apple Watch Series 3, 50 metreye kadar suya dayanıklı tasarıma sahip.



Apple Watch’unuzda 2 yerleşik yüzme antrenmanı bulunuyor, Havuzda Yüzme ve Açık Suda Yüzme.



Her iki antrenman ile mesafenizi, hızınızı, attığınız kulaç sayısını, kalp atış hızınızı, yaktığınız kaloriyi ve sürenizi takip edebiliyorsunuz. Havuzda yüzme antrenmanını kullanırken havuzun uzunluğunu girmeniz yeterli.



Apple Watch’unuz havuzda yüzdüğünüz tur sayısını ölçerken yüzdüğünüz kulaç stilinizi de algılayabiliyor. Açık Suda Yüzme antrenmanı ise GPS sayesinde yüzdüğünüz mesafeyi ölçüyor ve sonrasında yüzdüğünüz rotayı iPhone’unuzda gösteriyor.



Bu bilgileri dilerseniz arkadaşlarınızla, antrenörünüzle ya da diyetisyeninizle de paylaşabilirsiniz.