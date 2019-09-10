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Apple yeni iPhone 11 fiyatı ne kadar? Apple iPhone 11 özellikleri belli oldu mu? Apple iPhone 11 dalga konusu oldu 

Bugünkü Apple etkinliğinde tanıtılması beklenen iPhone 11, daha tanıtılmadan sosyal medyada dalga konusu oldu. İddialara göre, yeni iPhone 11'in arkasındaki birçok kameranın çoğaltılarak dalga konusu haline getirildi. iPhone 11'in yeni tasarımı iddia edilen fotoğraflar, vatandaşlardan olumsuz yorum alırken yeni iPhone 11'in merakla tanıtılması bekleniyor

BİLİM-TEKNOLOJİ 10.09.2019, 17:30 10.09.2019, 17:37
Apple yeni iPhone 11 fiyatı ne kadar? Apple iPhone 11 özellikleri belli oldu mu? Apple iPhone 11 dalga konusu oldu 

Bugün tanıtılacak olan Apple iPhone 11, daha tanıtılmadan dalga konusu haline getirildi.

İddialara göre, iPhone 11'in arka yüzünde birçok kamera yer alacak.

Kameraların konumu, sosyal medyada dalga konusu haline getirildi.

APPLE iPHONE 11 FİYATI NE KADAR

Öne sürülen bilgilere göre, iPhone 11 749 dolardan, iPhone 11 Pro 999 dolardan, iPhone 11 Pro Max de 1099 dolardan satışa sunulacak. 

ulusal.com.tr

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