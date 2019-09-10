Apple yeni iPhone 11 fiyatı ne kadar? iPhone 11 kaç paraya satılacak? Apple iPhone 11 özellikleri! 18W Hızlı Şarj Adaptörü nedir

Apple CEO'su Tim Cook, özel bir etkinlikle markanın yeni ürünlerini tanıttı.

Cook, etkinlikte eski Apple ürünlerine değinerek başlangıç yaptı.

APPLE ARCADE

Yenilenen App Store'da Apple Arcade yer alacak. Arcade'de her ay oyunlar ekleneceği ve önerilerin yer alacağı belirtildi. 150 ülkede kullanılabilecek Arcade, ABD için 4.99 dolardan satışa sunulacağı ifade edildi.

Arcade'nin 19 Eylül'de yayınlanacağı ve birçok şirket ile anlaşma içinde olacağı vurgulandı.

APPLE TV+ PLUS

Etkinlikte Apple TV+ ile ilgili yeni bilgiler de paylaşıldı. Buna göre, 1 Kasım'da 100 ülkede hizmete gireceğinin altı çizilen Apple TV+ Plus'ın ABD fiyatının 4.99 dolar olacağı bildirildi. Apple ürünleri alan kullanıcıların uygulamadan bir yıl süreyle ücretsiz yararlanabileceği paylaşıldı.

APPLE WATCH'TAN SAĞLIĞA DESTEK

Watch'a yeni gelen Apple araştırma uygulaması ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve dünyanın önde gelen üniversitelerinin araştırmalarına destek verilebileceği, ayrıca kişisel bilgiler paylaşılmadan bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği açıklandı.

WATCH EKRANI HEP AÇIK OLACAK

Yeni geliştirilen güç yönetimi yongası sayesinde artık Apple Watch'unuzun ekranı hep açık kalacak. Yeni renk ve kayış seçenekleri eklenen Apple Watch Series 5 ABD'de 399$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPHONE 11 TANITILDI! İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Tanıtılan yeni iPhone olan 11'in özellikleri ve fiyatı açıklandı.

6.1 inç ekranlı ve Dolby Atmos destekli yeni iPhone 11, 6 farklı renkte satışa çıkacak. Şimdiye kadarki en hızlı işlemciye sahip iPhone 11, fotoğraf ve video çekimi konusunda birçok yenilik sunuyor.

Yeni iPhone 11'in 64 GB modeli 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

5.8" ekranı olan iPhone 11 Pro, iPhone XS'e göre 4 saat daha uzun bir pil ömrü sunuyor ve şimdiye kadarki en güçlü makine öğrenmesi ortamına sahip akıllı telefon olduğu bildirildi.

iPHONE İÇİN HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜ

Etkinlikte iPhone için tanıtılan ve heyecan yaratan diğer bir ürün de 18W Hızlı Şarj Adaptörü oldu.

Yeni tanıtılan iPhone modellerinin kutularından çıkacak olan hızlı şarj adaptörü, kullanıcıların daha hızlı bir şarj tecrübesi yaşamalarını sağlayacak.

Yepyeni iPhone 11 Pro Max, 6.5 inç ekran ve 4K, 60fps bir ön kamera sunuyor. iPhone XS Max'e kıyasla 5 saat daha uzun bir pil ömrü ile birlikte gelen yeni iPhone'un üç arka kamerası olacağının altı çizildi.

iPhone 11 Pro 999 dolardan, iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan satışa çıkacak.

APPLE WATCH STUDİO

Apple mağazalarında açılan yeni Apple Watch Studio alanında kullanıcılar, farklı Apple Watch model ve kayışlarını deneyebilecek.

ulusal.com.tr