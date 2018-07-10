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Artık onları da e-devlet'ten öğrenebilirsiniz

E-Devlet`e bir yeni hizmetler eklendi. Milyonlarca vatandaşın hayatını her geçen gün kolaylaştıran e-Devlet; bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birliği sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor.

Artık onları da e-devlet'ten öğrenebilirsiniz

e-Devlet kapısı üzerinden yeni hizmetler vatandaşın erişimine açıldı.

Yüzlerce hizmeti barındıran e-Devlet'in bünyesine yepyeni hizmetler daha eklendi.

İşte o hizmetler...

İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması

Bu hizmeti kullanarak, imar kurallarına aykırı yapılarınız için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

Dernek Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, sorgulanan kelimeyi içeren isimde dernek olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

İcra Dosyası Sorgulama

Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, doğum yardımı almak için yaptığınız başvurunun sonuçlarını ve(ya) aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazların sonuçlarını sorgulayabilirsiniz..

Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.

Sorgulama yapmak için: https://www.turkiye.gov.tr/

Etiketler; #e devlet #türkiye
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