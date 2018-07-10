E-Devlet`e bir yeni hizmetler eklendi. Milyonlarca vatandaşın hayatını her geçen gün kolaylaştıran e-Devlet; bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birliği sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor.

e-Devlet kapısı üzerinden yeni hizmetler vatandaşın erişimine açıldı.



Yüzlerce hizmeti barındıran e-Devlet'in bünyesine yepyeni hizmetler daha eklendi.



İşte o hizmetler...



İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması



Bu hizmeti kullanarak, imar kurallarına aykırı yapılarınız için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.



Dernek Sorgulama



Bu hizmeti kullanarak, sorgulanan kelimeyi içeren isimde dernek olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.



İcra Dosyası Sorgulama



Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.



Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama



Bu hizmeti kullanarak, doğum yardımı almak için yaptığınız başvurunun sonuçlarını ve(ya) aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazların sonuçlarını sorgulayabilirsiniz..



Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama



Bu hizmeti kullanarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.



Sorgulama yapmak için: https://www.turkiye.gov.tr/