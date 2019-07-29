ASELSAN denizaltında bir ilke imza attı. Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti. Entegre Muhabere Sistemi fabrika kabul testi tamamlandı.

ASELSAN, Entegre Muhabere Sistemi askeri kurumların telsiz ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir adım attı.



Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamındaki sistem ile askeri haberleşme sistemleri alanında başka bir boyut kazanacak.



Sistem, birçok alt sistemi barındırıyor. Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.



Proje kapsamında, ana yüklenici thyssenkrupp Marine Systems'in diğer alt yüklenicileri ile 63 adet arayüz anlaşması imzalandı. Denizaltı platformunun gizlilik ve bekası için kritik önemi haiz şok, akustik, EMI/EMC gibi çevre koşulları isterlerine uyum sağlandı.



Yeni Tip Denizaltı Projesi ile havadan bağımsız tahrik sistemli dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltının tedariki gerçekleştirilecek.



Denizaltıların 2021 yılından itibaren yıllara sari olarak filoda kullanılmaya başlanması planlanıyor.





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