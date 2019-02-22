Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı. SSB'de düzenlenen törende sözleşmeye, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir (ortada), TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil (sağda) ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat (solda) tarafından imza atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı.



SSB'de düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), TUSAŞ ve savunma sanayisi sektör temsilcileri katıldı.



Sözleşmeye İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat tarafından imza atıldı.



Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi, TSK'nın bu alandaki ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı.



Projeyle yüksek miktarda faydalı yük taşıyabilen, zorlayıcı çevresel etmenlere dayanıklı, ileri teknoloji hedef takip ve görüntüleme, elektronik harp, seyrüsefer, haberleşme ve silah sistemleriyle donatılmış, yüksek manevra kabiliyetine ve performansına sahip, etkin ve caydırıcı bir taarruz helikopterinin tasarlanarak üretilmesi planlanıyor.



Projeyle ayrıca yerli sistem kullanımının azami seviyeye çıkarılması, tedarik güvenliği ve ihracat serbestliğinin sağlanması hedefleniyor.



Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi'nin yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında, mevcut yurt içi projelerde edinilen bilgi birikimi ile yerli, milli ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesinde ve TSK'nın etkinliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.



Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak ve bu alanda dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.



Helikopterin teknik özellikleri şöyle:



10 ton sınıfında yerini alacak



2 adet Turboşaft motora sahip olacak



Bin 200 kilogramdan fazla faydalı yüke sahip bulunacak



Tandem kokpitli olacak



Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında görev yapabilecek



Çevresel etmenlere dayanıklı olacak



Yüksek ileri hız limitine sahip olacak



Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak



Yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, ağır sınıf taarruz helikopterinin Gökbey gibi verilen sürede uçuşa hazır olmasını beklediklerini söyledi.



Demir, “Helikopterlerimizin çeşitli versiyonları ve gelişmiş modellerinin, yeni teknolojilerin gerisinde kalmaması gerekiyor” diye konuştu.



Helikopterin TSK'nin gücüne güç katacağına inandıklarını vurgulayan Demir, "5 yıl sonra helikopterimizin bugün elimizde bulunan mühimmat ve silah envanterinden çok daha zengin bir envanterle göreve gitmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



HEDEF YÜZDE 100 YERLİLEŞME



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat da projeyle tamamen Türk mühendislerce tasarlanacak, yüzde 100 yerlileştirmenin hedef alındığı, fazla mühimmat taşıma kapasitesiyle operasyonel performansı daha yüksek helikopterin üretileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu helikopter, yeni nesil görev ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı, harekat üstünlüğü ve yüksek kapasitesiyle yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında da küresel bir hareketlilik sağlayacaktır. Uluslararası boyutta hiçbir şirket hem hafif hem de ağır sınıfta taarruz helikopteri yapmazken TUSAŞ olarak bizlere bu stratejik görevin verilmesi heyecanımızı artırmıştır."



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de söz konusu helikopterin sıfırdan tasarlandığı için yüzde 100 yerli ve milli olacağını bildirdi.