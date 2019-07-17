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Avrasyalı bilim insanları buluştu

İstanbul Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyor. 17-19 Temmuz'da düzenlenen sempozyuma Avrasya coğrafyasından çok sayıda akademisyen katılıyor. Sempozyum ana teması ise "Avrasya'da Bilim ve Teknoloji Öncüleri".

Avrasyalı bilim insanları buluştu

İstanbul Üniversitesi ile Kazakistan Farabi Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen 3. Uluslararası Avrasya Çalışmaları sempozyumu İstanbul Üniversitesi'nde başladı.

"Avrasya'da Bilim ve Teknoloji Öncüleri" konulu sempozyum 17-19 Temmuz tarihlerinde Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde düzenleniyor.

Sempozyuma 10 farklı ülkeden 75 akademisyen katılıyor.

Kazakistan Farabi Üniversitesi'nden çok sayıda akademisyen sempozyumda sunum yapacak. Türki cumhiriyetlerden gelen öğretim üyesi ve araştırmacılar, Türkoloji araştırmaları, tarih, edebiyat ve dilbilim çalışmaları konusundaki bilimsel makalelerin sunumlarını gerçekleştirecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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