Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, S-400, ABD'nin vize kararı, yerli otomobil ve KOSGEB kredilerine dair konuştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TGRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu.



Rusya'dan S-400 alımı için "kendi kararımızdır" diyen Bakan Özlü, ABD'nin kararlarının anlayamadıklarını belirtti.



Vize kararının çok saçma olduğunu ifade eden Özlü, "Darbecilerden mi yanayız, demokrasiden mi?" diye sordu.



Bakan Faruk Özlü, olağanüstü halin (OHAL) sadece terörle mücadele için olduğunu aktardı.



İlk hedefin elektrikli otomobil olduğuna yönelik bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Yerli otomobilin rekabetçi olması lazım" açıklamasını yaptı.



Bakan Özlü, "Otomobilde Türk markasını oluşturacağız" dedi.



2018 yılında sanayi çarklarının daha iyi döneceğini sözlerine ekleyen Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredilerinin 2018 yılında da devam edeceğini iletti.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulusal Kutup Bilim Programının onaylandığına yönelik bilgiyi de paylaştı.



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