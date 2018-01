"2023 bizim için kesinlikle son durak değildir. Asıl iş ondan sonra başlayacak. Çünkü Türkiye büyüdükçe, iç ve dış düşmanlar saldırılarını artıracak, Türkiye'yi diz çöktürmek için daha çok uğraşacaklar."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "2023 bizim için kesinlikle son durak değildir. Asıl iş ondan sonra başlayacak. Çünkü Türkiye büyüdükçe, iç ve dış düşmanlar saldırılarını artıracak, Türkiye'yi diz çöktürmek için daha çok uğraşacaklar." dedi.



Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Düzce AKP İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve AKP hareketinin başlangıcından bugüne kadar elde etti tüm başarılarda gençlerin çok büyük bir payı olduğunu söyledi.

Gençlerden güç aldıklarını vurgulayan Özlü, "Biz 16 yıldır sizlerden ilham aldık, bu kutlu yolda sizlerle birlikte yürüdük. 16 yıl önce çıktığımız kutlu yürüyüş, bugün büyük bir akına dönüştü. 16 yıl önce toprağa attığımız tohum, bugün Türkiye'nin üzerinde yükseldiği ulu bir çınar oldu. O çınar, hem sizler gibi çok genç, ama aynı zamanda yine sizler gibi çok kudretli, sağlam bir çınardır." diye konuştu.



AKPyi köklü bir çınar ağacına benzeten Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"O çınarın kökleri milletimizden aldığımız değerlerle beslenmektedir. O çınarın dalları ve yaprakları, köklerinden geleceğe doğru yükselmektedir. Yükselirken eğilmiyoruz, bükülmüyoruz, hiçbir dış etkene karşı boyun eğmiyoruz. Bizim bu sağlam duruşumuz, sadece bize değil, tüm dünyaya umut oluyor, heyecan veriyor. Bu yüzden AK Partili olmak, bu gerçeğin bilincinde olmak, bu gerçeğin bize nasıl bir sorumluluk yüklediğini bilerek, çalışmak demektir. Ama sevinerek görüyorum ki, gencinden yaşlısına bu davaya, bu partiye gönül vermiş her bir kardeşimiz, o bilince sahip, o sorumluluk duygusuyla hareket ediyor."

"Geleceğe yönelik büyük hedefler koyduk"



Özlü, gençleri işaret ederek, Türkiye'nin çok uzun yılları nasıl aynı kısır döngüde geçirdiğini bilemeyebileceklerini anlattı. Özlü, şunları kaydetti:

"Kronikleşmiş sorunlar bir iktidardan diğerine aktarılır, Türkiye'nin ayak bağı olan yapı bir türlü kırılamaz, değiştirilemezdi. Bu sarmal AK Parti iktidarına kadar sürdü. İktidara geldiğimizde önümüzde zorlu bir yol vardı. Bir yandan, bu kronikleşmiş sorunları çözecek, Türkiye'ye ayak bağı olan yapıyı dönüştürecektik. Diğer yandan, geleceğin Türkiyesini projelendirecek, o projeyi harekete geçirecektik. Eğer bunları başaramazsak bir görünüp bir kaybolan diğer siyasi partiler gibi, tarihin sayfalarında yerimizi alacağımızı biliyorduk. İşte AK Parti'nin sırrı budur. Hani diyorlar ya, 'nasıl olur da bir parti bu kadar uzun süre iktidarda kalabilir, 16 yıl boyunca girdiği her seçimden birinci çıkar?' Çünkü, biz bu milletin bize nasıl bir görev verdiğini hiç unutmadık. Bu milletin bize iktidarı verirken, 'önümüzdeki engelleri kaldırın' dediğini hep aklımızda tuttuk. Ve engelleri kaldırdık. Bu millet, dedeleri üç kıtada at koşturmuş, cihana nam salmış bir millettir. Türk milleti, peşinden gidilen bir millettir. İşte biz, AK Parti olarak Türkiye'nin yeniden dünyada parmakla gösterilen büyük bir ülke olması, hak ettiği konuma gelmesi için geleceğe yönelik büyük hedefler koyduk 2023 hedefimizi belirledik. Tüm unsurlarımızı o hedefe yönlendirdik. Yetmez dedik. Daha uzun vadeli hedefleri de ortaya koyup, 2071 hedefimizi belirledik."

"Masaya yumruğumuzu daha bir kudretle vuracağız."

Özlü, gençlere seslenerek, "Sevgili gençler, ilk durak 2023." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 geldiğinde, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olarak, dedelerimizin bize bıraktığı tarihi mirasın, gururlu taşıyıcıları olduğumuzu, dosta düşmana göstereceğiz. Ama 2023 bizim için kesinlikle son durak değildir. Asıl iş ondan sonra başlayacak. Çünkü Türkiye büyüdükçe, iç ve dış düşmanlar saldırılarını artıracak, Türkiye'yi diz çöktürmek için daha çok uğraşacaklar. İsteyecekler ki, Türkiye ayar verilen, güçsüz bir ülke olsun. Ama hayır, biz buna izin vermeyeceğiz. Türkiye, AK Parti iktidarı ile başladığı, oyun kurucu ülke pozisyonunu terk etmeyecek. Daha da güçleneceğiz, masaya yumruğumuzu daha bir kudretle vuracağız."

"İnanç ve eğitim özgürlüğünü tam anlamıyla hayata geçirdik."



Gelecek projeksiyonunu yapıp, hedefleri büyütüp çıtayı yükseltirken, gençlere inandıklarını vurgulayan Özlü, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Bizler size inandık, güvendik. Birileri ısrarla 'olmaz, onlar beceremez' derken, bizler seçilme yaşını 18’e indirdik. Göreve geldiğimizde Türkiye'de 76 üniversite vardı. Şimdi ülkemizde 184 üniversitemiz var. 270 bin yeni derslik inşa ettik. Yurtlardaki yatak kapasitesini 180 binden 605 bine çıkardık. Üniversite harçlarını kaldırdık. Öğrencilerimize aylık 470 lira burs vermeye başladık. 565 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Bin 870 adet yeni spor tesisini, gençlerimizin hizmetine sunduk. Lisanslı sporcu sayımızı, 7 milyonun üzerine çıkardık. 28 Şubat döneminin adaletsiz uygulamalarıyla mücadele ettik. Başı açık veya başı kapalı ayrımını ortadan kaldırdık. Kızlarımızı 'ikna odalarına' mahkum edenleri sizler çok iyi biliyorsunuz. İkna odaları zulmünü, tarihin çöplüğüne attık. İnanç ve eğitim özgürlüğünü tam anlamıyla hayata geçirdik."



Kongreye katılan AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ise AKP kongrelerinin örnek kongreler olduğunu ifade ederek, "Biz artık karşılaştırmaktan vazgeçtik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il kongrelerinde 'açılış, yoklama, kavga, kapanış' şeklinde sıralanan kongreler olurken, bizim gençlik kollarımızdaki bu düzen, disiplin ve birlik-beraberlik takdire şayandır. Bu vesileyle tüm Gençlik Kolları teşkilatlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.