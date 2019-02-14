Türkiye'nin sayılı bilim dergilerinden Bilim ve Ütopya Ankara'daki yeni adresine taşındı. Dergi faaliyetlerini artık Cumhuriyet kadını Nermin Çevik’in bağışladığı Ankara Sakarya Caddesi'ndeki ofisinde yürütecek. Açılışa Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı.

Cumhuriyet kadını Nermin Çevik'in bağışladığı binayı, Türkiye'nin sayılı bilim dergilerinden Bilim ve Ütopya kullanacak.



Bilim ve Ütopya artık yeni adresi olan Sakarya Caddesi Ataç Sokak 32 taksim 1'Nolu dairede hizmet verecek.



Yeni ofisin açılışı için yapılan törene Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcıları Şule Perinçek, Hasan Korkmazcan, Prof. Dr. Zafer Kars katıldı. Açılışta Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür, Ankara İl Başkanı Aykut Diş ile çok sayıda Bilim ve Ütopya okuru da yer aldı.



Aydınlık hareketinin kendisi için bir fakülte olduğunu söyleyen 88 yaşındaki Nermin Çevik, bağışladığı dairenin bilim için kullanılmasından çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Nermin Çevik'in yaptığı fedakarlığın Atatürk devriminin tamamlanmasıyla taçlandırılacağını söyledi.



Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo da Nermin Teyze'nin emanetini gelecek kuşaklara aktaracaklarını belirtti.



Vatan Partisi'nin Ankara belediye başkan adayı Tülin Oygür de yapılan fedakarlığa dikkat çekti.







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