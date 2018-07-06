İki telefon taşımaktan yorulanlar, her gün bir telefonunu evde unutanlar; BiP sayesinde iki farklı numarayı artık tek cihazda kullanabilecek.

Turkcell mühendisleri tarafından BiP’e kazandırılan bu özellik sayesinde; iki farklı numara kullananlar diğer hattını BiP’e taşıyarak, ikinci telefonlarına veda edecek. İkinci Numaram BiP’te servisi sayesinde BiP’e tanımlanacak ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabilecek, aramalar karşılanabilecek ve SMS’ler alınabilecek. Böylece çift hat kullanmak zorunda olanlar ikinci cihaz taşıma derdinden kurtulacak.

Avrupa’da ve Türkiye’de bir ilk olan bu özellik çok kısa bir süre sonra yurtdışında BiP kullananlar için de hayata geçirilecek. Bu özellik sayesinde Avrupa’da yaşayan Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanmaya başlayarak hatlarının kapanması derdinden de kurtulacak.

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital servisler geliştirme yolunda çalıştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bugün ülkelerin petrol rezervlerine değil, data rezervlerine bakılıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir data üreticisi konumunda. Geniş ve genç bir nüfusa sahibiz. Dolayısıyla çok ciddi data üretme potansiyeli olan ve dijital dünyaya ekonomiye katılımı yüksek bir ülkeyiz. Turkcell olarak amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması, ikincisi de datayı ham data değil işlenmiş data olarak tüketicilerimizle buluşturmak. Buna yönelik olarak da 3.5 yıldır çok ciddi şekilde dijital servislerin geliştirilmesi alanında AR-GE faaliyetleri yapıyoruz. Bugün Türk mühendislerimizin geliştirdiği BiP, Grup Görüntülü Görüşme, Para Transferi, Anlık Karşılıklı Takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce sunmuştu. Şimdi de BiP’e yepyeni ve çok özel bir özellik geliyor. Yepyeni özelliğimiz ‘İkinci Numaram BiP'te’ ile yine bir ilke imza atmış olduk. BiP sayesinde artık tek telefonda iki numarayı kullanmak mümkün. BiP, eklenecek daha birçok yeni özelliği sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek” dedi.



İkinci Numaram BiP’te aboneliği nasıl gerçekleştiriliyor?

BiP’ten Profil sekmesine girin

Ayarlar bölümünden Arama Ayarlarını seçin

İkinci Numaram BiP’te ayarını aktifleyin

Abonelik için doğrudan yönlendirileceğiniz BiP’in Keşfet alanındaki Turkcell Müşteri Hizmetleri kanalından abonelik işlemini gerçekleştirin

Bugüne kadar 23 milyondan fazla indirilen ve dünya genelinde 192 ülkede kullanılan BiP'in sahip olduğu diğer özellikler:

Keşfet ile Yüzlerce Servise Kolay Erişim

Grup Görüntülü Görüşme

Cepten Cebe Hızlı ve Kolay Para Transferi

Anlık Karşılıklı Takip Etme

Oyunlar

BiP Web

Sürpriz Nokta ile Konuma Özel Faydalar

BiP’ten Her Yöne Arama

Faks Gönderme

Çıkartma ve CAPS

Kaybolan Mesaj