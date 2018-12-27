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Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bir tonluk MK-84 bombası ses hızını aştı. Test HABRAS'ta yapıldı. F-16 mühimmatı olan bomba, beton hedefi başarıyla deldi.

Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bir tonluk bomba böyle ateşlendi. Kısa süre içinde ses hızını aştı. Ve hedefini imha etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı HABRAS'ta önemli bir test yapıldı.

Testte, F-16 mühimmatı MK-84 genel maksat bombası, 2 bin metre uzunluğuyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerledi. Ses hızını yaklaşık 1,5 kat aştı. Çelikle güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.

Bakan Varank, testin başarıyla sonuçlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'dan açıklama yapan Varank, "Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #habras #f-16
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