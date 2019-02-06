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Bitkiyi geliştiren organizmalar

Bilecik'te görev yapan bilim insanı Fadime Özdemir Koçak, toprakta bitki gelişimini sağlayan 4 farklı mikroorganizma buldu. Bu mikroorganizmaların tarım üretimini artırdığı ve "Mikrobiyal gübre" olabileceği keşfedildi.

Bitkiyi geliştiren organizmalar

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doktor Fadime Özdemir Koçak, toprakta yararlı mikroorganizmalar buldu. Bitki köklerinde yaşayan bu mikroorganizmaların bitkileri geliştirdiğini ve tarım üretimini artırabileceğini keşfetti. Türk biyolog, ilk keşfini Moskova'dan alınan örnekle yaptı. Sonra Türkiye'deki türleri keşfetti.

Doktor Koçak, Türkiye'de keşfettiği mikroorganizmalardan son derece umutlu.

Keşfedilen türler, bitki gelişimini ve tarımsal üretimi artırıcı özellikte. Koçak bugüne kadar 4 mikroorganizma türünü literatüre kazandırdı.

Koçak'ın keşfettiği tek bir türün tanımlanması bile 2 yıllık uzun bir çalışma gerektiriyor. Bu türler, keşfedildikleri yerlerin adıyla bilim literatürüne kaydediliyor. Moskova ve Balıkesir Sındırgı'nın ardından, Burgazada, Bilecik, Pazaryeri ve Eskişehir'in adı da bilim literatürüne geçmek üzere.

Toprakta keşfedilen bu mikroorganizmalar, Türk çiftçisi ve tarım üretimi için umut vaadediyor. Çünkü "Mikrobiyal gübre" olarak kullanılabilecek. Ayrıca ilaç sanayiinde ve hasta tedavisinde kullanılması için yapılacak çalışmalar da büyük önem taşıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Bilecik
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