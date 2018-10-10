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Biyolojik olarak parçalanabilen kablosuz implant geliştirildi

Northwestern Üniversitesi ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, hasarlı sinirlerin yeniden onarımı için elektrik titreşimlerini kullanan ve biyolojik olarak parçalanabilen, kağıt tabakası kadar ince bir implant geliştirdi.

Biyolojik olarak parçalanabilen kablosuz implant geliştirildi

Science Daily'nin haberine göre, sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, yeni geliştirilen implantın vücut dışında bulunan bir verici yoluyla kablosuz olarak çalıştırıldığını ve kontrol edildiğini belirtti. 

Biyoelektrik tıbbi cihaz, bacaklarında hasarlı sinirlere sahip sıçanlarda test edildi.

İmplantı taktıktan sonra, hasarlı sinirlere elektrik titreşimleri verildi. 

Bazı sıçanlara bir, üç veya altı gün boyunca bir saatlik elektriksel uyarı verilirken bazıları hiç elektriksel uyarı almadı.

10 haftalık bir süre boyunca sıçanlardaki iyileşmeleri izleyen araştırmacılar, sonuç olarak, elektriksel uyarımın sinir onarımı sürecini hızlandırdığını tespit etti. Bunun yanı sıra sıçanlar ne kadar fazla tedavi gördüyse, sinir sinyalleri ve kas kuvvetini daha çabuk geri kazandı. 

Kablosuz implantın, yaklaşık iki hafta çalıştıktan sonra biyolojik olarak ayrıştığı ve vücut tarafından emildiği belirtildi. 

Etiketler; #implant #northwestern üniversitesi #washington üniversitesi tıp fakültesi #science daily
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