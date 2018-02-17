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Biyomedikal tıp cihazı ürettik

Millî Aşı üretimi için çalışmalarını hızlandıran Ege Üniversitesi’nden sağlık alanını ilgilendiren güzel bir haber daha geldi. Uzmanlar bu kez genel amaçlı yerli ve millî bir biyomedikal sinyal kayıt cihazı üretti. Tamamen imkanlarla geliştirilen cihaz yurt dışındaki emsallerine göre yaklaşık 8 kat daha ucuza imal edildi

Ege Üniversitesi “Biyomedikal Optik Görüntüleme Araştırma Grubu” Türkiye’de yeni bir prototip tıp cihazına imza attı.

“Biyomedikal Elektronik” dersi uygulamaları için yapılan cihaz, geliştirilerek hastanelerde hastaların hizmetine sunulabilecek.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin cihazla ilgili bilgi verdi.

Tamamen yerli olan ve hastanelerde kullanılması planlanan cihaz, yurt dışındaki benzerlerinden 8 kat daha ucuza üretildi.

Türkiye tıp teknolojisi alanındaki ürünlerin yaklaşık yüzde 85’ni ithal ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ileri teknolojik ürünlerin TEKNOPARK’larda geliştirilmesine dikkat çekti.

Dışa bağımlılığı azaltacak biyomedikal tıp cihazı kalp, sinir ve kas ölçümleri yapabiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #biyomedikal #ege üniversitesi
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