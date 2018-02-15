Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Siber saldırılara karşı nasıl tepki verileceğini bilememek büyük kargaşalara, olağan şehir hayatı akışında durmaya sebep olabilir" diye konuştu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Akıllı Şehir Ekosistemi etkinliğinde açılış konuşması yaptı.



BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Şehir fikrinin, fiziki unsurlarda temellerinin neler olduğunu ortaya koymada bazı problemler de yaşıyoruz. Felsefemize yakınlık ve onun modern dünyanın değerleri içinde karşılığını bulması yolunda daha alacak çok yolumuz olduğu açık" dedi.



Akıllı şehrin, altyapısı akıllı olan ve kaynaklarını etkin kullanan bir şehir olduğunu söyleyen Sayan, "O aklın yolu da bilgi ve iletişim teknolojilerinden, iyi planlamadan, iyi analizden ve sıkı koordinasyondan geçer" diye konuştu.



Sayan, "Günümüz dünyasında baş döndürücü bir hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatta son derece önemli değişiklikler yaratmakta, bireyler ve devletler için yeni fırsatlar ve olanaklar doğurmaktadır" ifadelerini kullandı.



Ömer Fatih Sayan şunları söyledi:



"Şehir hayatında yaşanan sorunları çözmeyi ve şehirlerde vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan 'Akıllı Şehir' uygulamaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır.



Bir şehrin, akıllı şehir sıfatını kazanabilmesi için sorunların bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak çözülmesi ve bu çözümlerin şehir halkı tarafından bir yaşam biçimi olarak benimsenip kullanılması gereklidir.



Geleceğin şehirleri için umut vaat eden teknolojiler; yüksek hızlı aktif ağ cihazlarının gelişimi, bulut bilişim, yeni nesil İnternet ve mobil şebekeler, RF-ID teknolojisi, nesnelerin İnterneti ve otonom araçların şehirlere inişi olacaktır.



BTK olarak, akıllı olmak yolunda ilerleyen şehirlerde siber güvenliğe önem verilmesi gerektiğinin farkındayız.



Akıllı şehir uygulamalarının güvenliği sistemlerin kuruluş aşamasından başlamalıdır. Ayrıca her akıllı şehirde olası siber saldırılara ve doğuracağı kötü sonuçlara karşı eğitilmiş SOME ekipleri bulunmalıdır.



Siber saldırılara karşı nasıl tepki verileceğini bilememek büyük kargaşalara, olağan şehir hayatı akışında durmaya sebep olabilir. Bu yüzden şehirler için ciddi siber güvenlik stratejileri oluşturulmalıdır. Güvenlik önlemleri sürekli güncellenmeli ve denetlenmelidir. Yani saldırılara karşı korunmak isteyen korsanlardan hep birkaç adım önde olmalılardır.



Biz gönül medeniyetinin insanlarıyız. Bizim mayamız sevgi ile yoğrulmuştur. Hacı Bayram'dan Hacı Bektaş Veli'ye Yunus Emre'den Mevlânâ'ya temelimizi atanlar gönül adamlarıdır. "Akıllı Şehir"lerin konseptlerine çalışırken bu profilimizi de göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer, dijital-siber dünyaya bir ruh eklenecekse bunun akıl şehrinin insanları kadar gönül şehrinin insanlarına da ihtiyacı olduğu çok açıktır. Bu potansiyelin milletimizin içinde var olduğunu düşünüyorum."



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