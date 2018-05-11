Bu robot hastaların ateş, nabız ve tansiyonunu ölçüyor.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde iki lise öğrencisinin tasarladığı robot, acil servislerdeki hemşirelerin yükünü hafifletmeye aday. Öğrenciler Akif Baki Aydın ve Ömer Kadir Kurt tarafından 2 buçuk ayda yapılan robot 5 Bin liraya maloldu.
Sağlık robotu ANTA, Sivas'taki 12'nci Uluslararası Robot Yarışması'nda tanıtıldı. Acil servislerdeki yoğunluğu gören öğrenciler bu robotu tasarlamaya karar vermiş.
Hastanelerde 2-3 dakika süren ateş, nabız ve tansiyon ölçümünü ANTA, 40 saniyede yapıyor.
Robotun, ileride nabız, tansiyon ve ateş ölçümlerini doğrudan doktorlara iletebilmesi de amaçlanıyor.
ulusal.com.tr
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