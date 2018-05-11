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Bu robot hastaların ateş, nabız ve tansiyonunu ölçüyor

Trabzonlu iki lise öğrencisi, ateş, nabız ve tansiyon ölçen robot tasarladı. ANTA adındaki robot, Sivas'taki 12'nci Uluslararası Robot Yarışması'nda görücüye çıktı.

Bu robot hastaların ateş, nabız ve tansiyonunu ölçüyor
Bu robot hastaların ateş, nabız ve tansiyonunu ölçüyor.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde iki lise öğrencisinin tasarladığı robot, acil servislerdeki hemşirelerin yükünü hafifletmeye aday. Öğrenciler Akif Baki Aydın ve Ömer Kadir Kurt tarafından 2 buçuk ayda yapılan robot 5 Bin liraya maloldu.

Sağlık robotu ANTA, Sivas'taki 12'nci Uluslararası Robot Yarışması'nda tanıtıldı. Acil servislerdeki yoğunluğu gören öğrenciler bu robotu tasarlamaya karar vermiş.

Hastanelerde 2-3 dakika süren ateş, nabız ve tansiyon ölçümünü ANTA, 40 saniyede yapıyor. 

Robotun, ileride nabız, tansiyon ve ateş ölçümlerini doğrudan doktorlara iletebilmesi de amaçlanıyor.


ulusal.com.tr
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