Çağın bağımlılığı cep telefonlarından ne kadar uzak kalabilirsiniz? İzmir'de 4’üncüsünü düzenlenen Teknolojik Uyku Festivali’ne katılan 400 kişi bu sorunun yanıt aradı.

Çağın bağımlılığı cep telefonlarından ne kadar uzak kalabilirsiniz? İzmir'de 4’üncüsünü düzenlenen Teknolojik Uyku Festivali’ne katılan 400 kişi bu sorunun yanıt aradı.Dünyada bir ilk olan Teknolojik Uyku Festivali’nin 4’üncüsü İzmir'in Buca Kaynaklar bölgesinde yapıldı. Festivale teknolojik hiçbir cihaz alınmadı, dijital bilgi bombardımanına son verildi ve yüz yüze iletişim kuruldu.Buca Belediyesi ve Radyo Romantik Türk işbirliğiyle düzenlenen festivale başvuran 3 bin 645 kişi arasından kurayla seçilen 400 kişi katıldı.Katılımcılar festival alanını girişinde cep telefonu ve akıllı cihazlarına veda etti.Kayıt işlemlerinin ardından çadırlar kuruldu ve yeni dostluklara kapı aralandı. 48 saatlik teknolojiden uzaklaşma cesareti gösterenler doğayla içi içe, dolu dolu bir iki gün geçirdi.Festival alanının en revaçta bölümü ise Türk mutfağının doyumsuz lezzetlerini sunan ve bütün malzemeleri Kaynaklar ve çevre köylerden organik ürünleriyle donatılan açık manavı oldu.​Doğa, dostluk, turnuvalar ve organik tatlarla teknolojiyi unutan festival katılımcıları dönüş zamanı geldiğinde teknolojik bağımlılıktan kurtulmanın o kadar da zor olmadığını deneyimlemenin mutluluğunu yaşadı.