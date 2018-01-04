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Cezayı kabul etti, Bookingcom geri dönüyor!

Uluslararası tatil sitesi Bookingcom, Türkiye’ye geri dönüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen şirket gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederek Türkiye pazarına yeniden dönmek için düğmeye bastı. Şirket, önümüzdeki aylarda Türkiye rezervasyonlarına başlayacak.

Cezayı kabul etti, Bookingcom geri dönüyor!

TÜRSAB’ın açtığı dava sonucu Hollanda menşeili online rezervasyon portalı Bookingcom’un Türkiye’deki faaliyetleri durdurulmuştu. MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan “Türkiye’de Turizm Trendleri” ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, bookingcom ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Temurci gerekli cezayı ödemeyi kabul eden bookingcom’un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti.

bookingcom’a verilen cezanın sadece Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye’den yurtdışına veya yurtdışından Türkiye’ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini kaydetti.

AVRUPA'DA DA DAVALIK

Site yenilemelerini yaptıktan şirketin Türkiye operasyonlarına başlayacağını anlatan Temurci, "Bu sadece bookingcom’un Türkiye’de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya’da benzer davalar sürüyor” dedi./Yeni Şafak

Etiketler; #Bookingcom #Kültür ve Turizm Bakanlığı #türkiye #Ahmet Temurci #türsab
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