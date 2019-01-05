Çin'in ayın karanlık yüzeyine incelemek için gönderdiği Ay Sondası, Dünya'ya ilk görüntüleri geçmeye başladı. Ay sondası jeolojik örnekleri inceleyip verileri dünyaya gönderecek.

Çin'in Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği insansız ay sondası Ay'ın karanlık yüzünden ilk görüntüleri göndermeye başladı.



Chang'e 4, geçen Perşembe günü Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere başarılı bir iniş yapmıştı.



Chang'e 4'ün Dünya'dan 8 Aralık'ta fırlatılmıştı. Chang'e 1 uzay aracının baş tasarımcısı Ye Jianpei (Ye Cianpei), amaçlarının "dünyada ilk" unvanını kazanmak olmadığını; hedeflerinin evrenin bilinmeyen alanlarını araştırmak ve insanlığın kalıcı gelişimi için bir çıkış yolu aramak olduğunu söyledi.



Çinli bilim adamları, Chang'e-4'ün rotasını ayın farklı jeolojik koşullarına göre değiştirerek Ay'ın karanlık tarafına yumuşakça inmesini sağladılar.



Ay'ın karanlık yüzündeki araçlarıyla iletişim kurabilmek için Çinli bilim adamları öncelikle Ay'ın yörüngesine bir iletişim uydusu yerleştirmişlerdi. Bu sayede ayın karanlık yüzündeki araçlarıyla iletişim kurabilmeleri mümkün olmuştu.



Ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dönme süresi aynı olduğundan yaklaşık 29 gün süren bu devir yüzünden ayın sürekli aynı yüzü dünyaya bakıyor.



Şimdi ise sondanın daha kapsamlı keşiflere imza atması bekleniyor. Sonda, Ay hakkındaki bilgileri geliştirmek için jeolojik örnekler ve bilgiler toplayacak.



ulusal.com.tr

