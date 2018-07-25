banner982
Adnan Oktar'ın evinden cephanelik çıktı
Adnan Oktar'ın evinden cephanelik çıktı
Hakkında soruşturma başlatışmıştı! İşte Berna Laçin'e istenen ceza
Hakkında soruşturma başlatışmıştı! İşte Berna Laçin'e istenen ceza
'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı
'Komiserliğe geçiş sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Chrome bugün değişti! Kullanıyorsanız bakın ne ile karşılaşacaksınız?

Chrome 68 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Chrome 68 ile birlikte internet devi Google'ın web siteleri için gerçekleştirdiği uyarıyı da devreye sokuyor.

Chrome bugün değişti! Kullanıyorsanız bakın ne ile karşılaşacaksınız?

Google, Chrome 68 güncellemesi ile birlikte HTTP bağlantı tabanlı web sayfalarını Güvenli Değil olarak işaretlemeye başladı. Adres Çubuğu kısmının sol kısmında HTTPS olmayan web siteleri Güvenli Değil olarak gösterilerek, bunların şifrelerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi toplayabileceği konusunda kullanıcıların bilinçlendirilmesi sağlandı.

Google, HTTP yapılandırmasına sadık kalmaya devam eden tüm güvensiz web sitelerini adeta kınamış olacak.
Eylül ayında sunulması planlanan Chrome 69 ile birlikteyse HTTPS web sayfalarındaki Güvenli etiketi kaldırılacak. Bu durum bir geri hamle gibi gözükse de şirket bu sayede kullanıcıların interneti varsayılan olarak güvenli olarak görmesini sağlamak niyetinde.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Chrome
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.