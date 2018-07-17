Chrome'un Spectre'ye yönelik geliştirdiği güvenlik önlemi, pek hoşumuza gitmeyen bir yan etkiyle geldi!

Dünyanın en popüler tarayıcısı olsa da Chrome'un pek hoşlanmadığımız bir yanı var. Google'ın tarayıcısı, özellikle birden fazla sekme açtığınızda RAM konusunda oldukça aç davranıyor. Chrome kullanıyorsanız, şimdi duyacağınız hoşunuza gitmeyecek: Chrome, artık yüzde 10 daha fazla RAM kullanıyor.



RAM kullanımının artmasının nedeni, 2018'in başında çıkan Spectre açıklarına karşı geliştirilen önlemler. Chrome 67'de yer alan ve varsayılan olarak etkin bulunan "Site İzolasyonu" işlevi, "Chrome'un daha fazla renderer işlemi oluşturmasına yol açıyor ve bu, performanstan ödün vermeniz anlamına geliyor". Yazılım mühendisi Charlie Reis'e göre bellek kullanımındaki artış, işlem sayısındaki artış nedeniyle yüzde 10-13 civarında.



Chrome'un Spectre açığına karşı güvende olması güzel, ancak özellikle 4GB RAM veya daha azını kullananlar, bellek kullanımındaki artıştan pek hoşnut olmayacak. Google, Site İzolasyonu teknolojisinin etkisini azaltma sözü veriyor, yani gelecek sürümlerde RAM kullanımı azalabilir.



Google, bu önlemi Windows, Linux, Mac ve Chrome OS'taki Chrome kullanıcılarının yüzde 99'unu korumaya almak üzere aldığını söylüyor. Geriye kalan yüzde 1'in ise " performansı izleme ve geliştirme" için tutulduğu vurgulanıyor. Bu ay çıkacak Chrome 68'de Site İzolasyonu'nun çalışıp çalışmadığını, adres çubuğuna chrome://process-internals yazarak anlayabileceksiniz. Ancak bunun Chrome 67'de çalışmadığını söyleyelim.



Reis, Site İzolasyonu işlevinin Chrome 68'in Android ve masaüstü sürümünde, diğer sürümlere göre daha fazla işlevle geleceğini söylüyor.