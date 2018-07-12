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Chrome kullananlara çok önemli uyarı! Değişiyor, işte yeni hali

Chrome'un uzun süredir pek değişmeyen tasarımının yenileceğine dair ipuçlarını geçtiğimiz aylarda almaya başlamıştık. Yeni tasarımın nasıl görüneceği hakkında artık daha net bir fikrimiz var.

Chrome kullananlara çok önemli uyarı! Değişiyor, işte yeni hali

Chrome Canary kanalında yapılan güncelleme, Material Design arayüzünü varsayılan olarak etkinleştiriyor. Yeni tasarımda her şey oldukça farklı görünüyor. Adres çubuğu yenilenirken sekmelerin şekillerinin ve renklerinin değiştiği gözleniyor. Adres çubuğundaki simgelerde de değişiklik yapıldığı söyleniyor. Kısacası yeni Chrome herkesin kullanımına sunulduğunda, ona tekrar alışmanız biraz zaman alabilir.



Bu yeniliklere bir ayar değişikliğiyle daha önceden de ulaşılabiliyordu, ancak şimdi Windows ve Linux'ta ince ayar yapmaya gerek kalmadan erişiliyor (macOS'ta hala ince ayar gerekli). Bununla birlikte Canary'nin geliştirme aşamsındaki yapıları temsil ettiğini ve hatalar içerebildiğini belirtelim.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Chrome
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