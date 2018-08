Tatil sezonu devam ederken milyonlarca insan seyahate hazırlanıyor. Çoğu insan tatildeyken değerli anılarını ölümsüz hale getirmek istiyor. Kaspersky Lab’in yaptığı tüketici araştırmasına göre, Türkiye’de kullanıcıların yaklaşık beşte biri (%17) cihazlarındaki tüm veriler arasında en önemlilerin seyahat fotoğrafları ve videoları olduğunu söylüyor. Ancak, şirketin yaptığı ek bir araştırmada ise Türkiye’deki katılımcıların %33’ü, cihazları kaybolduğunda veya çalındığında değerli tatil fotoğraflarını asla yerine koyamadıklarını belirtiyor.

Kaspersky Lab istatistiklerine göre, Kaspersky Internet Security for Android’deki Hırsızlık Önleme özelliği dakikada ortalama 1,5 kez çalışıyor. Her ay ortalama 23.000 adet Android cihazın kaybolduğu veya çalındığı raporlanıyor. Cihazlarda saklanan tüm diğer veriler arasında kullanıcıların en çok önem verdiği verilerin fotoğraflar olması nedeniyle, Kaspersky Lab insanları tatil anılarına dikkat etmeleri ve yaz mevsimi boyunca fotoğraf çekip kaydettikleri cihazları düzgün bir şekilde korumaları yönünde uyarıyor. Aksi takdirde, fotoğraflar kayıp ve çalıntılar arasına katılabilir.



Kaspersky Lab’in yaptığı bir diğer çalışma ise tüm Türkiye’de insanların yüzde dördünün bir cihaz kaybettiğini ve çaldırdığını gösteriyor. Dünya genelinde kaybedilen veya çaldırılan cihazların başında %57 ile Android cihazlar geliyor. Onları dizüstü bilgisayarlar (%29) ve Apple iPhone’lar (%21) takip ediyor.Tüketiciler için asıl endişe verici olan ise kaybolan veya çalınan her bir cihazın yerine yenisini koymanın ortalama 485 ABD dolarına mal olması.



Hırsızlık önleyici basit ve etkili yöntemlerin bulunmasıyla, tüketiciler artık cihazları kaybolduğunda alarmı açabiliyor, cihazı uzaktan kilitleyip yerini belirleyebiliyor. Hatta cihaz çalındıysa hırsızın gizlice fotoğrafını bile çekebiliyorlar. Risklere ve bu güvenlik seçeneklerinin bulunmasına rağmen, Kaspersky Lab’in yaptığı araştırma kullanıcıların yalnızca %22’sinin cihazlarını korumak için hırsızlık önleyici özelliklerden yararlandığını gösteriyor.



Kaspersky Lab Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “Bu rakamlar cihazların ne kadar çok kaybolduğunu gösteriyor. Özellikle de Kaspersky Lab Hırsızlık Önleme özelliğinin açık olduğu 23.000 adet Android cihazın kaybolması bile tek başına çok şey anlatıyor. Yılın bu döneminde cihazları tehlikelere karşı koruma yöntemlerini değerlendirmek önemli. Hırsızlık Önleme özelliği çok basit ve kolay kullanılabilir olduğundan tüm kullanıcılara cihazlarını korumayı düşünmelerini ve güvenli bir yaz geçirmelerini tavsiye ediyoruz.” dedi.



Kaspersky Internet Security for Android çözümünde bulunan Hırsızlık Önleme özelliği, cihaz kaybolduğunda ya da çalındığında kullanıcı verilerine erişilmesini engelliyor. Bunu, cihaz kaybolduğunda kullanıcının uzaktan kilitlemesini ve yerini tespit etmesini sağlama, sessiz moda alındığında bile alarmı açma gibi birçok önlemle gerçekleştiriyor.



Kaynak: