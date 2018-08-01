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Çin ABD'yi geride bıraktı

Çin akıllı telefon satışlarında Amerika'yı geride bıraktı. 2018'in ikinci çeyreğinde Huawei dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi oldu.

Çin ABD'yi geride bıraktı

Amerika ile ticaret savaşına giren Çin, akıllı telefon üretiminde Amerikalı firmayı geride bıraktı.

Çinli Huawei 2018'in ikinci çeyreğinde dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi oldu. Böylece Samsung'un arkasına yerleşti. Apple'da üçüncü sırada kendine yer buldu.

Analist Ben Stanton, Apple'ın 7 yılın ardından ilk defa düşüş gösterdiğini söyledi. Stanton "Huawei'nin ABD'den çıkarılması, onu hedeflerine ulaşmak için Asya ve Avrupa'da daha fazla çalışmaya zorladı" ifadelerini kullandı.

Çin'de bulunan XiaomiCorp ve Oppo şirketleri de listede üst sıralarda yer alıyo

ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #abd #telefon
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