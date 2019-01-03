İnsanoğlu ilk kez ayın karanlık yüzeyine araç indirdi. 7 Aralık'ta uzaya fırlatılan Çin'in insansız uzay aracı Chang'e 4, Ay'ın karanlık yüzüne başarıyla indi. Çinli bilim adamları uzay aracından gelen ilk görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı.

Tarihte ilk kez bir uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne iniş gerçekleştirdi.



Çin'in "Chang'ı 4" adlı insansız uzay aracı, Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere "karanlık yüz" olarak bilinen bölgeye başarı ile iniş yaptı.



Keşif aracı iniş yaptığı yerden ilk fotoğrafları da gönderdi.



Bugüne dek uzay araçları Ay'ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang'ı 4'e dek hiçbir uzay aracı buraya inmemişti.



Dünya'dan görmenin mümkün olmadığı, karanlık yüze inen araç ile iletişim için Çin Ulusal Uzay İdaresi, mayıs ayında bir yansıtıcı uydu fırlatmıştı.



Ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında dönme süresi aynı olduğundan yaklaşık 29 gün süren bu periyot yüzünden ayın sürekli aynı yüzü dünyaya bakıyor.





ulusal.com.tr