Yörüngesine gönderilen Cang Hıng-1 uydusu dünyadaki depremleri izlemek için kullanılacak

Çin, depremlerin elektromanyetik alanlarını ölçmek için sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya gönderdi.



Şinhua ajansının haberine göre, Çin Deprem İdaresi ve (CEA) ve Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nin geliştirdiği "Cang Hıng-1" adlı uydu, Uzun Yürüyüş (Çang Cıng) 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü’nde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngesine yollandı.



Dünyadan yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki yörüngesine yerleşecek "Cang Hıng-1" sismo elektromanyetik uydu, bilim insanlarının dünyadaki elektromanyetik alanları, iyonosferi ve yüksek enerji partiküllerini izlemesine yardım edecek.



"Cang Hıng-1", Çin'de 6 ve üzeri, dünyada ise 7 ve üzeri büyüklükte depremleri izleyerek yer küredeki deprem kuşakları hakkında bilgi toplayacak.



İlerleyen dönemlerde, yer kabuğunda elektromanyetik dalgalar meydana getiren depremlerin tahmininde de kullanılması planlanan Cang Hıng-1, çeşitli dedektörlerle donatıldı.

Öte yandan Cang Hıng isminin, milattan sonra 25-220 dönemlerinde yaşamış ve deprem gösterici sismokop cihazının icad edilmesine öncülük eden Çinli bir alimden geldiği belirtildi.